Génova abordará en "semanas" la situación del PP asturiano

La dirección nacional del Partido Popular abordará en un plazo de "semanas" la situación del partido en Asturias, sin entrar en más concreciones. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguró que será "en cuestión de semanas" cuando la dirección nacional afronte la situación pendiente en Asturias y Navarra, únicos territorios en los que el partido no ha resuelto los liderazgos de cara a las próximas elecciones autonómicas. Bendodo no detalló si se convocarán congresos o se designarán ya candidatos, aunque lo hasta ahora expresado por la dirección nacional es que se elegirá en Asturias la persona que liderará la próxima candidatura autonómica, después de que la presidenta del partido, Teresa Mallada, fuese descartada por Génova y anunciase que no optará a una reelección como presidenta. Bendodo se refirió al candidato establecido en La Rioja, Gonzalo Capellá, al que consideró "ganador" y dejó en manos del partido regional los procesos de renovación.