Las nuevas restricciones a la pesca del salmón exigirán "más control y vigilancia"

"Más control y vigilancia". Es lo que asumen que debería acompañar a las nuevas restricciones a la pesca del salmón planteada por el Principado sus impulsores. El establecimiento de un cupo de capturas por río, y especialmente el cupo diario por tramos que no por pescador y las limitaciones a las zonas libres, exigirían irremediablemente un mayor esfuerzo controlador de la actividad pesquera para poner celo en el cumplimiento de las normas. Algunas de las reformas al reglamento de la temporada salmonera, que se debatirá el jueves en el Consejo de Pesca, "fomentarán el furtivismo", vaticinan, por su parte, pescadores críticos.

El estudio sobre la cuenca del Nalón-Narcea en el que se basan los planes restrictivos del Principado, elaborado por Esteban Lázaro Álvarez Romero, experimentado investigador de la especie en los ríos cantábricos, sugiere ya un cupo total por temporada: 209 salmones capturados, aunque sería "revisable anualmente, al alza o a la baja, en función de los datos obtenidos al finalizar el año". ¿De dónde sale esa cifra? En base a los salmones que remontan la cuenca, y tomando como referencia un ciclo de un lustro, el experto estima que 1.392 ejemplares lo hacen a lo largo de un año. "Asignando una estrategia de captura fija del 15% del promedio de los remontes de los últimos 5 años, el total de capturas autorizado debe ser de 209 ejemplares, de los que se asume que 140 serán hembras que podrían aportar 1.217.440 huevos", calcula el estudio.

¿Y en base a qué ese cupo de 209 salmones podría revisarse al alza o a la baja? "Interesan las hembras, que son las que ponen huevos. Si en diciembre, por conteos de camas de fresa, cada una de las cuales tiene 5.000 o 6.000 huevos, se calcula el número de huevos producidos ese invierno, y se estudia la tasa de superviviencia del salmón en la fase juvenil, se puede corregir ese cupo", explica Álvarez Romero. Pero él sugiere avanzar en otro tipo de estudio, que ve necesario impulsar en los ríos asturianos: "Inventarios y conteos de esguines, el juvenil que va al mar y que sabemos entonces que va a volver al mismo río para la reproducción. Además, hay una predicción internacional de predación en el mar, de la mortandad que tiene cada año el salmón". Así se podría tener una proyección más o menos fiable de los ejemplares que retornarán a cada río o cuenca asturiana.

La fijación de un cupo total para la temporada de pesca en el Narcea-Nalón no será el punto de mayor fricción en el Consejo de Pesca Fluvial del próximo jueves, adonde el Principado llevará su propuesta de limitaciones al entender, tal y como opina el investigador Álvarez Romero, que el salmón está en declive en los ríos cantábricos y hay que evitar que la especie acabe protegida por el Ministerio, con la consiguiente veda total. El frente común de cinco asociaciones –"El Esmerillón del Sella", "Las Mestas del Narcea", "Amigos del Nalón", "El Maravayu" y "La Socala"– contrarias a la propuesta del Principado no se opondrá frontalmente al establecimiento de un cupo total por cuenca fluvial e, incluso, "Las Mestas del Narcea" está abierta a aceptar el que establezcan técnicos del Principado. Sin embargo, en su postura común sí sugerirán un cupo para el Nalón-Narcea mayor a los 209 que sugiere el estudio.

Donde se centrará la batalla es en las restricciones a las zonas libres de pesca, existentes mayoritariamente en el Nalón-Narcea y el Sella. El Principado sostiene en sus propuesta –apoyada por tres colectivos de pescadores: la Real Sociedad Asturiana de Pesca, "El Banzao" y "Fuentes del Narcea"– controlar el acceso a las mismas y establecer quiénes acceden a través de sorteo. Una idea interpretada por el frente crítico como un "todo cotos" que impedirá que los pescadores puedan ir "más de uno o dos días a pescar".

El estudio del ingeniero de montes Esteban Lázaro Álvarez Romero sugiere el sistema de control de las áreas libres de pesca: "El acceso a estas zonas puede estar exento de tasa y puede ser objeto de sorteo simultáneamente al realizado tradicionalmente en forma de cotos parciales". Y entra en más detalles respecto a los sorteos: "El acceso a los tramos de pesca se deberá hacer por sorteo individual nominativo, eliminando la norma de acceso en lotes de tres pescadores. El número máximo de pescadores permitidos por tramo seguirá siendo de tres, pero accederán al sorteo y a la elección de forma individual". Igualmente, establece que "la tasa de extracción debe considerarse por pozo o tramo de pesca, en ningún caso debe ser cuantificada por pescador que accede al tramo sin limitar su número".

Este cupo por cada tramo, que no por pescador que va al mismo, es de "imposible aplicación", argumentan los pescadores críticos. "En una zona libre estamos igual uno a bastantes metros del otro, y no nos vemos. ¿Cómo vamos a saber si ya se sacaron los salmones permitidos? ¿Cómo se va a controlar todo? Lo que lograrán es que algunos se marchen sin precintar la captura u otros lleguen a precintarla cuando el cupo ya se agotó. Pero eso no soluciona nada, no protege al salmón, porque ya está muerto", sostienen pescadores críticos, que creen que con un cupo por río "sobran" otras medidas.