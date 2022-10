Beatriz Campillo: "Cuando escuché el diagnóstico sentí miedo y rabia porque mi madre falleció de un cáncer de mama"

Beatriz Campillo Fernández visita a Alicia Hierro en Ars Vitality, el espacio especializado en estética oncológica que esta última regenta en la capital del Principado. Casada y madre de dos adolescentes –chica y chico–, Beatriz Campillo vive en Oviedo y es profesora del Conservatorio Profesional de Música de la ciudad. Le diagnosticaron un cáncer de mama el pasado mes de abril, en una revisión rutinaria. "A partir de ahí se inició una carrera de fondo: me operaron, me hicieron todos los análisis del tumor, me pusieron quimioterapia, que acabé el 29 de agosto, y ahora estoy con la radioterapia. Me quedan dos semanas y estoy, creo, en el final del proceso", explica.

Cada día ve un poco más lejano aquel día fatídico: "Cuando escuché el diagnóstico sentí mucho miedo, tristeza, rabia, porque mi madre falleció de un cáncer de mama y es una enfermedad que tenía muy presente. Mi mayor preocupación eran mis hijos, que mi enfermedad pudiera repercutir en su vida cotidiana". En el momento actual, Beatriz Campillo se muestra optimista: "Me encuentro muy bien. Estoy cansada, pero después de todo lo que he pasado, poco a poco me voy sintiendo mucho mejor. Estoy con muchas ganas de dejarlo atrás y de olvidarlo". Cuando su médico le comunicó que uno de los efectos será la caída del cabello no dudó en ponerse una peluca. "Creo que verse bien es muy importante para la recuperación. Nunca he salido a la calle sin ella", asevera.