La Iglesia asturiana se vuelca con las misiones: más de 364.000 euros en 2021

La asturiana Pilar Bobes descubrió en las misiones que muchas cosas, sobre todo materiales, que para ella eran antes esenciales "ahora ya no lo son". El valenciano Ramón Pascual se dio cuenta en África que las luces, los adornos, no son indispensables para celebrar la Navidad, pues en el continente vecino "redescubrió" al Niño Dios.

Ambos han sido misioneros, una labor de ayuda a los más desfavorecidos que la Iglesia Católica despliega en todo el planeta y que sería prácticamente imposible sin la ayuda de aquellos que viven en los países desarrollados. De ahí el Domund, el Domingo Mundial de las Misiones, una campaña anual que este 2022 celebra su 200.º aniversario.

El Domund será el próximo 23 de octubre y la Iglesia asturiana se volcará para recaudar la mayor cantidad dinero posible con el que aportar su grano de arena a las misiones. Así lo ha señalado el delegado episcopal de Misiones del Arzobispado de Oviedo, Pedro Tardón, al presentar una jornada que este año lleva como lema "Seréis mis testigos". Tardón estuvo acompañado por los citados Pilar Bobes y Ramón Pascual, la primera miembro de la orden María Madre de la Iglesia con la que trabajó en Colombia y Mozambique, y el segundo, misionero comboniano que ha pasado por África y Latinoamérica.

Ambos describieron parte de su experiencia en las misiones, una labor que, como quiso puntualizar la religiosa de Noreña, aspira a que aquellos a los que ayudan en los países subdesarrollados se conviertan en personas libres, plenas. "Cuando hablo de que en ocasiones extraño algunas cosas de allí no quiere decir que eche en falta la miseria, la pobreza, ni que quiera eso", señala Bobes, quien recalca la necesidad de ayuda sobre todo a las mujeres, pilar fundamental en "sociedades machistas, sí, pero también matriarcales, en las que si ellas no trabajan y tiran de la casa, no hay nada".

Por su parte, Ramón Pascual resalta la necesidad tanto de la ayuda económica como de la oración. "Nosotros no llevamos allí la Iglesia, sino que esta ya está allí, muy viva y abierta", dijo. "El Domund es la vocación de todo cristiano y algo que ayuda a redescubrir la vida cristiana". Además, el misionero realza la necesidad de la implicación de los jóvenes, a los que invita a "redescubrir" todo lo que tienen aquí. "Deben saber que pueden ayudar a los otros, que las misiones nos da más, nos hace mejores sacerdotes, mejores personas", señala.

Son actualmente 126 asturianos –un 70% mujeres– los que ejercen de misioneros en 40 países, según los datos ofrecidos por Pedro Tardón, quien desglosó las cifras del Domund de 2021. En la última campaña la Diócesis de Oviedo recaudó 364.808 euros, la mayor parte a través de parroquias, colegios y particulares. En España fueron algo más de 10 millones de euros, de los que en torno a la mitad fueron destinados a África.

Percibe este año la Iglesia asturiana una recuperación de las ayudas, mermadas por la pandemia. "Pese a que la donación de herencia y donaciones particulares han subido, sí que hubo un bajón, pero recuperamos. Estamos impresionados por la cantidad de actividades que hacen en los colegios, como carreras, rastrillos, para ayudar. Veo ilusión y la gente tiene ganas de colaborar", señala el delegado.

Este domingo las donaciones se podrán hacer presenciales durante las misas en las parroquias. También hay posibilidad de efectuarlas de forma telemática, para lo que se explica el procedimiento en la web domund.es Antes del domingo, este sábado, en la iglesia de los Padres Carmelitas de Gijón, tendrá lugar una vigilia a partir de las nueve de la noche.