El Principado, ante su reunión con los pescadores de río: "Las capturas de salmón tienen que retroceder y tenemos que hacerlo de la forma más justa"

Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, ha dejado clara la línea a seguir respecto a la pesca del salmón en Asturias, una actividad tradicional con gran arraigo en la región. "La población salmonera está cayendo a nivel mundial, las capturas tienen que retroceder, y tenemos que hacerlo de la forma más rigurosa, más justa y respetando al máximo la tradición y cultura de nuestra población en el medio rural, donde la pesca es un elemento importante”, afirmó Calvo instantes antes de reunirse con los colectivos de pescadores en el Consejo de Pesca Fluvial para presentarles la propuesta de limitaciones para la próxima temporada, desgranada ya por LA NUEVA ESPAÑA.

"Que el salmón está en retroceso es una evidencia, pero hay que materializarla en datos, y eso nos puede permitir tomar decisiones. Anticiparlas es igual de precipitado en un sentido u otro", afirmó Calvo refiriéndose tanto a los que defienden ya una veda total de pesca de la especie como los que opinan que no se debe restringir más su captura. "Decisiones a partir de datos, no de opiniones", incidió el Consejero.

Calvo y David Villar, director general del Medio Natural y Planificación Rural, se reúnen este jueves por la tarde con los pescadores para explicar una propuesta de limitaciones a la pesca del salmón que ha generado diversidad de opiniones y que se conformasen dos frentes de colectivos de pesca fluvial. El punto que más controversia genera, limitar el acceso a las zonas que hasta ahora eran libres los fines de semana. "Las zonas libres son habitualmente utilizadas por la población ribereña, y en ellas a veces incluso las expectativas de pesca es mayor que el espacio que tienen los pescadores para posicionarse", señaló Calvo en referencia a la alta afluencia de cañas a esos tramos. "Se trata de evitar situaciones incluso de conflictividad entre ellos", agregó.

También hay variaciones en cuanto a los cupos, implantando la novedad de un cupo por río. Calvo aclaró que, pese a que el estudio más detallado y en el que se basa su propuesta de limitaciones se refiere únicamente a la cuenca del Nalón-Narcea, "hay datos" de censos poblacionales de otros ríos salmoneros para poder implantar en ellos este nuevo cupo ya la próxima temporada. "Empezamos con Nalón-Narcea, apoyándonos en técnicos de recogido prestigio y el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón", recordó. "En el Nalón-Narcea tenemos muy avanzado el modelo de gestión, pero hay censos en todos los ríos. Se elaboran a través de procedimientos estadísticos, de estimas poblacionales. Dan una objetividad y esos son los datos con los que trabajamos. También es un elemento las capturas, pero no es el elemento central", aclaró.

"Ese es el objetivo final, hacer estudios por cada río. No solo para la norma de pesca. La población que vive al lado de los ríos es un elemento central para nosotros en esta gestión. Hay mucho trabajo que hacer", explicó Calvo, que subrayó la importancia de "la colaboración con entidades que prestan una ayuda innegable en repoblación o censos de especies". El Consejero usó un símil para explicar el modelo de gestión que pretenden para las aguas continentales: "Que todo sea a escala de cada río. Parecido a la forma de gestionar los espacios naturales protegidos".

El responsable de Medio Rural en el Principado aseguró que en esta legislatura el objetivo era iniciar esta fórmula de toma de decisiones por río y en base a estudios, que ha arrancado con el Nalón-Narcea. "En la siguiente debería" completarse con estudios del resto de ríos, "y creo que va a ser una obligación tener esta forma de trabajar implantada", afirmó.

El Principado se enfrenta a la diversidad de opiniones del sector de la pesca fluvial. "Todos los años, cuando analizamos las normas y directrices para el año siguiente, se genera controversia", expresó Calvo tratando de quitar hierro al debate. Y fue más allá respecto a las expectativas del Consejo de Pesca Fluvial: "El consenso no sustituye a la responsabilidad que tiene la Administración. Lo que pretendemos es explicar por qué se plantea esta normativa, escuchar los argumentos y que algunos se puedan integrar. Espero escuchar opiniones que ayuden a mejorar el documento y eso permita el mayor consenso posible, que seguramente no será de unanimidad; pero mi trabajo no es que me digan que lo hago bien, sino hacerlo bien".

Calvo insistió en la idea de recabar datos científicos de los ríos para tomar decisiones, y situó al Principado en una postura intermedia entre quienes quieren proteger del todo al salmón y quienes proponen una normativa menos restrictiva para los pescadores. “Que haya posiciones de controversia enfrentadas explica bastante bien que estamos en un espacio intermedio, donde normalmente está el interés general", afirmó antes de aclarar que “este es un trabajo fundamentalmente técnico, no estamos hablando de decisiones políticas”.

Respecto a otras novedades que plantea el Principado, con reducciones de cupo de salmones por pescador y temporada (pasaría de tres a dos) y diarios por zonas de pesca, Calvo lo calificó de "matices, porque no se vienen alcanzando los cupos que establecemos".

Asimismo justificó que "las zonas de pesca sin muerte ganen terreno un poquito" y que "se bonifique que los ejemplares mayores se devuelvan al río, porque generalmente son hembras". Y sentenció: "Pero son matices respecto a la normativa del año pasado, que avanzan en una línea; y creo que las reacciones son más por la línea en la que se va".