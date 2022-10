El remanente de los fondos de cohesión del período 2014-20 sin ejecutar podrá destinarse a ayudas directas a las familias y las pymes en dificultades por la crisis energética según acordó ayer la Comisión Europea. Se trata de una propuesta presentada por la eurodiputada asturiana Susana Solís en marzo pasado que, finalmente, acaba de ser adoptada.

España es uno de los países que recibe más fondos de cohesión (FEDER, FSE, etc.), pero ejecuta solo una parte de ellos por exceso de burocracia, complejidad técnica y dificultades en la administración. Se calcula que en el período de referencia 2014-20 han quedado sin ejecutar del orden de 5.200 millones de euros, solo en nuestro país. Eso representa aproximadamente el 10% del total adjudicado.

La eurodiputada asturiana, elegida en las listas de Ciudadanos, integrada en el grupo parlamentario Renew (liberales), fue la primera en defender en marzo pasado el uso de esos fondos que no se han utilizado para "darles la mejor salida posible, porque la crisis de este invierno va a ser muy dura y hay que poner en marcha ayudas bien focalizadas a quienes más la necesitan", según dijo ayer en Estrasburgo donde asiste al plenario del Parlamento Europeo.

Ahora la Comisión ha acordado destinar a ayudas directas tanto de familias como de pequeñas empresas ese dinero comprometido y no utilizado con el fin de aminorar el impacto de la subida de precios. También podrá destinarse al abono de los expedientes temporales de regulación del empleo, conocidos como ERTE.

Susana Solís es la portavoz de los liberales en la comisión de los fondos regionales. En su opinión la situación va a agravarse: "El golpe al campo, a los transportistas, a la industria... Que los fondos lleguen a las familias y los negocios será clave para que la sociedad aguante de pie la economía de guerra".

Por su parte la también eurodiputada y presidenta del grupo de Socialista y Demócratas, la española Iratxe García insistió en una intervención en el pleno en la necesidad de que la UE ponga en marcha un "paquete de solidaridad de invierno que incluya transferencias de renta para mitigar el impacto del alza de precios de la energía". "Nuestras políticas", añadió, "deben centrarse ahora mismo en que la gente pueda pagar las facturas. No se puede tener que elegir entre encender la calefacción o pagar la cesta de la compra".

Para financiar ese paquete García propone "la implementación urgente de un impuesto a los beneficios caídos del cielo y un impuesto mínimo para las multinacionales, no sólo a las empresas del sector energético". "No puede ser que pidamos solidaridad a las familias y a los que más lo necesitan y no apliquen esa solidaridad quienes se están llenando los bolsillos con los beneficios que esta crisis energética está provocando", ha subrayado.

Jonás Fernández y la inflación

El también eurodiputado asturiano, el socialista Jonás Fernández, ha apuntado la necesidad de que la Comisión, el Consejo y el Parlamento lleguen a un acuerdo para detener la inflación y no dejar esta cuestión "solo en manos del Banco Central Europeo porque los tipos subirían tanto que lo pasaríamos mal". Fernández, que es portavoz de los socialdemócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ha dicho que "aún hay mucho que hacer en el ámbito energético" y que "necesitamos financiación para ayudar a las familias y a la propia acción política de la Comisión" y ha apostado por que la contribución solidaria que la Comisión ha propuesto "ayude a fondear un instrumento europeo que reduzca los problemas en el mercado único".