Una farmacia que echó raíces

Sandra Costales Suárez es la farmacéutica de Cadavedo (Valdés) desde hace 28 años y en todo ese tiempo ha visto cómo el número de habitantes en la zona en la que atiende a sus vecinos va en descenso de modo preocupante. "La despoblación es evidente. Cada vez nacen menos niños y la gente mayor va falleciendo. Es algo que me preocupa, pero no solo hoy, también pensando en cómo puede perjudicar a las próximas generaciones", explica esta profesional que desarrolla su vida entre Luarca y la localidad valdesana, donde decidió emprender su labor como farmacéutica. "Cuando acabé la carrera, y tras hacer un curso de análisis clínico en el Colegio de Farmacéuticos de Oviedo, coincidió que el boticario del pueblo necesitaba contratar dos profesionales. Yo me vine y cuando él la dejó, en 1995, la compré y me convertí en su titular", recuerda.

El lugar donde estaba la primigenia botica era el que ocupaban los bajos de la vivienda de su dueño, con lo que buscó en alquiler un local donde ahora abre sus puertas y que, sin duda, llama mucho la atención a cuantos ven su fachada por primera vez, decorada con un precioso trabajo de un artista luarqués que dibujó enredaderas, pájaros y un precioso árbol cuya copa parece inclinarse con el viento. Un pequeño camino bordeado de setos y un banco de madera, a la entrada, definen esta querenciosa, cuando menos, farmacia de Cadavedo, reconocido como "Pueblo ejemplar de Asturias" este año por la Fundación Princesa.

La boticaria conoce a todos y cada uno de sus vecinos. "La relación con la gente es más cercana que en la ciudad, aquí nos conocemos todos", explica esta mujer que, al tiempo, afirma que la mayor parte de sus clientes son gente mayor "y de ellos más mujeres que hombres. Buena parte de las dolencias de los mayores son problemas de artrosis y reumáticos", señala.

La farmacia le va bien, dice no tener queja, "se puede vivir perfectamente, pero, claro, si se trabaja, como todos los negocios. Si no trabajas, no. Y, además, como me gusta, no me puedo quejar. Yo hago una guardia, salvo que me toquen dos al mes, que son semanas completas de un lunes a las nueve de la mañana, 24 horas, hasta el lunes siguiente, a la misma hora. Lo cierto es que en esta zona, junto con las farmacias de Brieves y Trevías, que también hacen sus guardias, el servicio está muy bien", explica.

Sin embargo, hay pocos farmacéuticos que quieran ir a los pueblos porque "es muy sacrificado en cuanto a horas de trabajo. En las farmacias que tienes que estar los 365 días las 24 horas disponible, no hay vida familiar que lo aguante, sobre todo cuanto tienes niños. A mí me cambió la vida radicalmente cuando llegaron mis mellizos, ahora con 12 años. Yo creo que cuando tienes hijos es cuando empiezas a ver las carencias que tiene el medio rural para que la gente se asiente en él ", explica la farmacéutica, que a renglón seguido añade: "Luego, si quieres coger unos días de vacaciones, no es nada fácil encontrar un farmacéutico que te haga la sustitución. O le pagas también el alojamiento o el transporte, o no hay forma. Un mes de vacaciones es algo impensable".