La Fiscal Superior sobre la interinidad en la justicia asturiana: "Se va el que menos lleva y trabaja más y se queda uno que lleva 20 años y lo hace mal"

La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha presentado esta mañana ante la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado los datos de la memoria de la Fiscalía de 2021, ya adelantados durante la apertura del año judicial, el pasado 27 de septiembre. Fernández ha indicado que "hay que pulir el sistema de interinos", porque "a veces hay problemas para que se envíen, y cuando llegan ya se ha repuesto el funcionario que estaba enfermo". Además "vienen sin enseñar, sin saber nada de nada, a veces me tiento de no pedirlos, porque al final no hacen su trabajo su trabajo ni tampoco el funcionario que deja de hacer su trabajo para enseñarles", ha indicado a preguntas del diputado de Foro Pedro Leal. Además, "no vuelven a mandar a los que se han formado". Para la Fiscal Superior, "no es de recibo que se priorice la antigüedad sobre el buen hacer, siempre se va el que lleva menos tiempo y trabaja más, y me tengo que quedar con uno que lleva 20 años, y que lo hace mal. El tiempo no puede ser el criterio", advirtió.

Por lo demás, la Fiscal Superior indicó ante los diputados que la plantilla está "bastante completa" merced al plan trienal que ha permitido incorporar cuatro funcionarios, más dos nuevas plazas para este año, que irán presumiblemente para Oviedo y Gijón. Además, se ha creado una plaza de secretaria de la Fiscal Superior. Eso sí reiteró la necesidad de que modificar las normas para que se dote de nuevos fiscales "de forma automática cuando se creen nuevos Juzgados". También reiteró la necesidad de crear la Fiscalía Provincial, para que los fiscales asturianos puedan seguir promocionando y culminar su carrera y desaparezcan las descompensaciones salariales respecto a otras regiones. No obstante, antes de la comparecencia, aseguró que tiene "pocas esperanzas en el desdoblamiento, pero sigo insistiendo. En la junta de fiscales superiores, la semana que viene, volveremos a plantear el tema, pero comienza a ser alarmante, porque no está repartido el trabajo como en otras regiones". En cuanto a los edificios, indicó que "el problema está en Oviedo, donde la unificación de sedes será un proceso va a ser muy largo". Esther Fernández vivió un proceso similar en Galicia. "Hay que ver las necesidades y aumentarlas un veinte por ciento para que tenga una vida útil de 20 años, las cosas no pueden nacer pequeñas y disfuncionales, debe consultarse a los profesionales", indicó. E hizo una petición: "Por favor, vamos a hacerlo bien esta vez", refiriéndose al "laberinto" del actual Palacio de Justicia de Oviedo. También hizo referencia al "rosario de llamadas" necesarias para solucionar las averías informáticas, que lo único que hacen es paralizar el curso de la Justicia. También hubo referencias a los problemas de las videoconferencias por parte de la diputada de IU Ángela Vallina, también muy preocupado por la desatención jurídica de las mujeres víctimas de violencia. Fernández volvió a reiterar su preocupación por el desmesurado incremento de la diligencias de investigación derivadas de denuncias presentadas ante la Fiscalía, que subieron en 2021 un 23 por ciento, a un ritmo de 40 al mes, hasta elevarse a 477, de las que solo se remitieron al Juzgado en forma de denuncia o querella un total de 141. Eso sí, "las que al final acaban en una denuncia o una querella, acaban bien, se judicializan y terminan en una sentencia condenatoria, porque la prueba ya está y se agiliza el proceso". No obstante, esas denuncias "quitan tiempo para investigar y profundizar en otros asuntos importantes, que los hay". Resaltó además que los delitos sexuales aumentaron un 66 pro ciento, pero también matizó que estos delitos suponen únicamente un 1,25 por ciento del total de los cometidos, por lo "en términos absolutos no es tanto". Otro dato conocido fue el aumento, en un 83 por ciento, de los delitos de homicidio por imprudencia, que tienen que ver con las denuncias por el fallecimiento de ancianos en residencias durante la pandemia. También se ha registrado un aumento de los delitos de tráfico de drogas, con un incremento de la heroína, tanto al menudeo como en las incautaciones de mayor importancia, y el retorno del óxido nitroso o "gas de la risa", una sustancia casi desaparecida en el ámbito penal en los últimos años. En cuanto a la violencia de género y doméstica, también aumentaron los casos, y significativamente las sentencias condenatorias de conformidad, en concreto un 59 por ciento. En 2021, la Fiscalía formuló el mayor número de acusaciones en al menos cinco años, hubo que proteger a más de 900 mujeres víctimas de violencia con medidas cautelares o penas de alejamiento. Como en la apertura del año judicial, la Fiscal Superior destacó el aumento de delitos cometidos por cuidadores de personas mayores. En la jurisdicción de menores aumentaron los delitos un 3 por ciento, significativamente los delitos de índole sexual.