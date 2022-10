Ochenta mil asturianos están ya vacunados de gripe y de la segunda de refuerzo de covid

Unos 80.000 asturianos mayores de 70 años han recibido ya la vacuna estacional de la gripe y la segunda de refuerzo del covid. Ambas campañas de inoculación se están desarrollando de manera paralela, y buena parte de los pacientes están recibiendo ambos pinchazos de manera simultánea.

Sin covid en la UCI del HUCA. El buen ritmo de vacunaciones va acompañado de una noticia muy positiva: por vez primera desde el inicio de la pandemia, en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) no había ayer ningún infectado por coronavirus. "Es una noticia excelente", coincidieron en reseñar el director de asistencia sanitaria del área IV, José Antonio Vecino, y la jefa de la UCI del complejo sanitario ovetense, Dolores Escudero.

Diez mil vacunados al día. En lo que va de semana, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha aumentado el ritmo de citas, hasta inocular a unos 10.000 pacientes diarios. La semana pasada habían sido unos 6.000 al día. En las dos semanas previas (del 26 de septiembre al 9 de octubre), habían recibido el refuerzo del coronavirus los aproximadamente 13.600 usuarios y 8.500 trabajadores de las residencias de mayores y centros de discapacitados de la región. A los mayores residentes también se les había administrado en el mismo momento una versión reforzada de la vacuna de la gripe.

Los de 70 en adelante, este mes. En un principio, la Consejería de Salud tenía previsto concluir el 24 de octubre con el grupo de población de mayores de 80 años. El nuevo objetivo es vacunar no solo a estos, sino también a los mayores de 70 años antes de que concluya octubre. Esta franja de población abarca a unos 200.000 asturianos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un volumen apreciable de los mismos no recibirán las vacunas, bien por voluntad propia, bien por no cumplir algunos requisitos. En el caso del covid, deben haber transcurrido tres meses desde la última infección por coronavirus.

Mayor ritmo. Fue la semana pasada cuando la Consejería de Salud –a demanda del Ministerio de Sanidad a todas las comunidades autónomas– decidió acelerar el ritmo de vacunación del covid en Asturias ante el aumento de la incidencia de la infección y de las hospitalizaciones en algunos países europeos. Una vez que se concluya la vacunación de los mayores de 70 años, en noviembre se administrará el segundo refuerzo a los mayores de 60, los trabajadores del ámbito sanitario y el resto de los sociosanitarios, y los grupos vulnerables, considerados de alto riesgo (este último colectivo lleva un pinchazo más que el resto de la ciudadanía por sus especiales necesidades de protección). Lo previsible es que estos colectivos estén inoculados a finales de noviembre.

Gijón activa el pabellón de La Guía. El Palacio de Deportes gijonés de La Guía reabrió ayer como principal vacunódromo de la ciudad. El área sanitaria V había tenido que iniciar su campaña frente al covid-19 en el pabellón de La Tejerona por la celebración del torneo internacional de tenis, pero desde ayer administra las dosis en su espacio habitual, con profilaxis para el covid-19 y la gripe, en horario de mañana y tarde. "Se ha trabajado contra reloj para lograrlo", señalan desde la gerencia sanitaria.

Largas colas en Siero. También ayer, en Pola de Siero se activó un nuevo punto de vacunación en el recinto del Mercado de Ganado, donde se registraron colas y esperas notables. Este nuevo dispositivo da cobertura a los usuarios de Siero, Noreña, Sariego, Bimenes, Cabranes y Nava. Se estima que, en primer término, serán vacunadas unas 3.000 personas mayores de 70 años, y acto seguido se convocará a los del tramo de 60 a 69.

Vacunas de la gripe y el VPH. Por otra parte, la Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, aprobó ayer ampliar el calendario de vacunación infantil para incluir la vacuna de la gripe entre los 6 meses y los 5 años en la campaña 2023-2024, así como la universal del virus del papiloma humano (VPH) para niños a partir de los 10 años el año que viene. Según la directora general de Salud Pública del Principado, Lidia Clara Rodríguez, la medida de la vacuna antigripal infantil afecta a unos 25.000 niñas y niños de la región, y la del VPH a unos 3.500 niños varones nacidos en 2013 que, como se ha señalado, serán vacunados en una fecha aún sin concretar de 2023.