El PP se atasca en la búsqueda de su candidato y abre el espectro de nombres

La dirección nacional del Partido Popular ya ha comprobado que el sudoku de encontrar un candidato para el partido en Asturias es más complicado de lo que inicialmente se imaginaba. Y más, si se tratan de encajar las condiciones establecidas por Feijóo y que en teoría debe cumplir ese candidato o candidata: "Ser un candidato ganador, capaz de aglutinar el centro-derecha asturiano y atraer incluso votantes que no se plantearían votar al Partido Popular". ¿Es eso posible o se trata de una quimera en Asturias? Desde luego no es fácil. Hasta tal punto no lo es que ahora Génova está dispuesta a replantearse la ensalada de nombres y -según fuentes próximas al partido- incluso sondea opciones como la del expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios, el empresario Belarmino Feito. El PP asturiano se ha mostrado estas semanas como un grupo inconexo, de intereses discrepantes que ejercen el veto sobre cualquier alternativa que provenga de otro sector.

Ya han transcurrido tres semanas desde que trascendió que Teresa Mallada, presidenta del PP asturiano, no sería la candidata autonómica en 2023. Durante meses se había extendido la constatación de que la dirección nacional de los populares, con sede en la madrileña calle Génova, buscaba otro perfil distinto, pero aunque Mallada ya estaba dispuesta en mayo a dejar paso a otro candidato, no cedía en su intención de volver a presidir el partido; en parte porque el escenario de la búsqueda de un sustituto (al menos en el esquema que parte de la dirección nacional barajaba) podía terminar en un estallido interno. Cuando finalmente Alberto Núñez Feijóo confirmó personalmente a Mallada la voluntad de Génova (que tiene estatutariamente la potestad de designar candidatos autonómicos) de que ella no fuese el cartel electoral, el conjunto del partido sufrió una sacudida y Feijóo tuvo ocasión de constatar que el problema en los populares asturianos no se limitaba a una mera cuestión de nombres. La salida pacífica (con Teresa Mallada dando "un paso a un lado" y renunciando a presentarse a presidir el partido, al tiempo que participaba en la búsqueda "conjunta" de una solución) calmó las aguas hasta que llegó el momento definitivo: ¿Quién toma las riendas del PP asturiano? El esquema de alternativas ha estado moviéndose hasta hace días en un cruce de propuestas desde distintos sectores del PP asturiano que han terminado desestimadas por otros. Así, el ala más próxima a la senadora y expresidenta Mercedes Fernández planteó a la que fuera diputada Susana López Ares; ciertos ámbitos empresariales ovetenses próximos al gobierno local pusieron sobre la mesa al que fuera delegado de Mapfre, Javier Soto; dirigentes territoriales con respaldo de parte de Génova defendían al secretario general del partido, Álvaro Queipo; volvió a la palestra el nombre del actual presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña (sopesado en anteriores ocasiones como candidato en Oviedo), e incluso se vislumbró en el exeurodiputado Salvador Garriga una solución neutra y "de casa" que diese un respiro a los recelos internos. Por medio, nombres de diputados autonómicos, abogados y empresarios en una búsqueda con apariencia de errática en algunos momentos. Ante el atasco, la dirección nacional ha abierto el espectro de nombres y, así, en los últimos días ha circulado el del expresidente de la Federación Asturiana de Empresarios y empresario Belarmino Feito, quien ya estuvo hace cuatro años en quinielas populares. Bien valorado en ámbitos regionales del partido, también ha contado con el respaldo de empresarios, si bien despierta recelos en otros sectores. Génova se ha convertido estas semanas en un "confesionario" para numerosos sectores influyentes de la región que han trasladado la dificultad de la cuestión. También la presidenta acude de manera habitual a reuniones con la dirección nacional. Tan es así, que Génova probablemente no aborde hasta finales de año la designación de candidato en Asturias. Si alguien pensaba que Alberto Núñez Feijóo asistiría a la ceremonia de los premios "Princesa" con el problema de Asturias resuelto, quizás debería reconsiderar sus expectativas.