El PP tacha de "paripé" la cita bilateral con el Gobierno impulsada por Barbón

Para el Gobierno del Principado y el Ejecutivo central fue una normalización de lealtad institucional; para el Partido Popular "un paripé" vacío de contenido salpicado de "grandes declaraciones vacías de contenido". La primera reunión tras 18 años de la comisión bilateral de Cooperación entre Estado y Principado se celebró ayer en el palacio de los Condes de Toreno (Oviedo), con dos conclusiones: por un lado, activar la negociación del traspaso de las competencias hidráulicas al Principado (la gestión de los ríos que ahora está en manos de la Confederación Hidrográfica) y establecer un mecanismo de seguimiento de las inversiones previstas por el Estado para Asturias.

La ministra de Política Territorial (y portavoz del Ejecutivo de Sánchez), Isabel Rodríguez, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, resaltaron los logros, especialmente que se establezca un cauce de diálogo institucional comparable al que esgrimen comunidades como Cataluña o el País Vasco ("no hay comunidad más histórica que Asturias", dijo Barbón). El PP en cambio cree que la esperada reunión para dar un tirón de orejas al Gobierno central por los incumplimientos en la ejecución de las promesas presupuestarias ha quedado en "un paripé". "Lo que pido al Gobierno del Principado es que no tome el pelo a los asturianos y que no deje que Pedro Sánchez se ría de Asturias", dijo la presidenta del PP, Teresa Mallada.

El primer acto de este relato comienza a las 9.15 de la mañana en Oviedo: el presidente del Principado y la ministra de Política Territorial mantienen un encuentro. Cuarenta y cinco minutos después, la plana del Ministerio y una delegación del Ejecutivo asturiano (representada por los consejeros Juan Cofiño, Ana Cárcaba y Alejandro Calvo) y con asistencia de la Delegada del Gobierno, Delia Losa, se reúnen a puerta cerrada durante unas dos horas. El resultado: el inicio de las negociaciones para transferir a Asturias la gestión integral de los recursos hidráulicos, el establecimiento de un marco estable para una comisión que ha sido errática hasta ahora (el último encuentro fue en 2004) y la constitución de grupos de trabajo entre ambas administraciones para seguir la marcha de las grandes obras de infraestructuras y velar por el cumplimiento de las promesas presupuestarias en Asturias.

El presidente asturiano destacó que esta comisión bilateral "se reactiva casi como si fuera nueva" para convertirse en un "órgano de diálogo" que persigue reunirse en el futuro, en especial en la próxima legislatura. La ministra de Política Territorial tomó el guante: "No siempre se ha dado esta actitud", aseguró.

Barbón relató que el encuentro celebrado ayer nace de su "ronda ministerial" del pasado verano una vez que LA NUEVA ESPAÑA publicase la baja ejecución presupuestaria del Gobierno de Sánchez en 2021. El propio Barbón recalcó que, si bien "los datos del primer semestre del año 2022 dan luz a un incremento en la ejecución presupuestaria", esta "debe mejorarse". La ministra ratificó el compromiso del Ejecutivo de que la ejecución se incremente en lo que resta de año. Para comprobarlo, la comisión bilateral tendrá dos grupos de trabajo adscritos, que deberán velar por la correcta marcha de las inversiones del Estado. Barbón aseguró que con este mecanismo se podrá conocer con premura el ritmo de cumplimiento (la intervención del Estado no evaluará el grado de ejecución de 2022 hasta julio de 2023).

La otra cuestión relevante, la negociación de las competencias sobre los ríos, supone abrir la negociación de traspaso de competencias, que había quedado cerrado en la época del presidente Vicente Álvarez Areces. Tanto Isabel Rodríguez como Adrián Barbón confirmaron el inicio de un diálogo que tendrá varios hitos. El primero, "en unas semanas", según la ministra, cuando el Gobierno central traslade al Principado un documento de propuesta tomando como base otros informes anteriores. Y si la ministra dio cierta apariencia de celeridad al proceso, Barbón lo templó: "Se inicia la negociación, pero habrá que ver si tiene lugar o no", advirtió, porque "no estamos dispuestos a asumir cualquier transferencia al precio que sea", argumentó.

Horas después, el segundo acto: la presidenta del PP, Teresa Mallada, echó por tierra estos dos presuntos hitos: "Esto es un paripé más del Gobierno de Adrián Barbón, que gusta de las fotos y las grandes declaraciones vacías de contenido", dijo la presidenta de los populares, para quien "no se ha tomado ni una sola decisión ni se han anunciado nuevas inversiones ni se han fijado plazos para la ejecución de los compromisos del Estado pendientes con Asturias".

Como ejemplo, Mallada señaló que "la petición para asumir las competencias de los ríos se anunció en septiembre de 2021 y se formalizó el pasado febrero" y ya entonces "se condicionó a los costes y el precio de la transferencia". "No hay ninguna novedad ahí", recalcó.

Mallada puso el foco en el bajo grado de ejecución de las inversiones del Estado: "La realidad es tozuda y la ejecución en 2021 fue de apenas el 40 por ciento y de enero a junio de este mismo año era del 22%". La presidenta de los populares pidió que los gobiernos de Asturias y España "se pongan a trabajar de verdad y se dejen de fotos vacías", porque "poco importa si crecen los Presupuestos para Asturias si luego los gobiernos socialistas son incapaces de ejecutarlos".

Declaración compartida

El Gobierno central y el asturiano aprobaron además una declaración común sobre objetivos compartidos para Asturias, que incluye el compromiso para seguir avanzando en las bonificaciones por el peaje del Huerna, mantener la mirada en Asturias como "lugar de inversión y nicho de oportunidades", así como plasmar el interés del Principado por acoger dos de las instituciones que el Ejecutivo central va a descentralizar. Concretamente, el centro de Inteligencia Artificial, con destino Gijón, y la Agencia de Salud Pública, propuesta para Oviedo. No obstante, Barbón ha reconocido que esa decisión "no compete a esta comisión" y que el destino final se dilucidará mediante un proceso que se asemeja a "un concurso público".

"Es importante poner en común esa alianza entre ambos gobiernos, porque ante las dificultades hay tres actitudes: dejar caer los brazos, ir hacia atrás, o la que nosotros defendemos: mirar al futuro con esperanza y atendiendo a la población que peor lo pasa", indicó Isabel Rodríguez. La Ministra enfatizó el hecho que supone "retomar el diálogo bilateral, con grupos de trabajo y una declaración institucional que comparte las preocupaciones del Principado".

Parte de su intervención la dedicó la ministra a defender el proyecto presupuestario, "el más social aprobado por un gobierno hasta ahora y que se dirige sin titubeos a los pensionistas: sus pensiones serán revalorizadas", señaló destacando que es una medida que afecta a 300.000 asturianos "que ahora saben que pese a la subida de los precios sus pensiones van a subir igual". También resaltó Rodríguez la gratuidad del transporte público, "que se ha convertido en una medida estructural" y que beneficia a "40.000 asturianos que se mueven gratis con ese servicio, ahorrando en los gastos familiares y mirando a ese mañana que tendrá un modelo de vida distinto". La Ministra no olvidó referirse al debate energético, con especial atención a la industria asturiana, y ha recalcado que Asturias será "pionera en Europa" en los planes de descarbonización y apuesta por el hidrógeno.

El encuentro de ayer concluyó incluso con un eslogan de la ministra, celebrado por Barbón: "Todo lo que estaba parado, hoy está en marcha". De hecho, el Presidente se refirió a las fechas de apertura de la Variante, la continuidad de la autovía del Suroccidente, las obras del tercer carril de la Y o las inversiones en cercanías.

La ministra de Política Territorial mantuvo posteriormente un encuentro con mujeres rurales en Pravia. Al respecto, Isabel Rodríguez destacó "el orgullo que supone el liderazgo de las mujeres rurales en distintos sectores" y ha recalcado que "Asturias refleja muy bien los cambios que se están produciendo en España: mantiene un entorno natural al que todos queremos escaparnos y es una tierra cargada de oportunidades, con la suerte de contar con un Gobierno que entiende que estamos en tiempos de cambio y que es necesario apostar por la investigación, la innovación, la salud de vanguardia o la industria verde.