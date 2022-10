El buen momento del gamonéu: la variedad del valle suma tres nuevos elaboradores

La elaboración de gamonéu, uno de los quesos más exclusivos y afamados de Asturias, atraviesa un buen momento, sobremanera la variedad del valle. En la actualidad son 16 los queseros de Onís y Cangas de Onís que la producen bajo el sello de la denominación de origen protegida (DOP), una cifra que se prevé aumentar en tres más para el próximo año con nuevas firmas en ambos concejos.

Incluso es posible que antes de que acabe 2022 ya se incorpore una de las tres nuevas queserías que ahora están en plenos trámites para empezar a producir. Así lo confirman en el consejo regulador del gamonéu, donde estos días afrontan intenso trabajo, tanto porque están en la recta final del año y toca hacer balance de producción, como porque este domingo 23 de octubre se celebra el tradicional certamen del queso en Benia de Onís.

En cuanto a la variedad del puerto, que solo se produce entre los meses de junio y octubre en las majadas de los Picos de Europa, se mantienen en cuatro los elaboradores, una cifra que ha ido a menos en los últimos años dadas las exigentes condiciones de tal labor, que obliga a pasar el verano en los pastos de montaña. A esto se une la deriva que han tomado de un tiempo para acá los daños del lobo, una situación que ha puesto al límite a los pastores por los continuos ataques a su ganado, que suelen subir a los pastos altos hacia abril (el mayor) y junio (el menor o reciella).

Con todo, se espera que este año la producción de gamonéu en general se mantenga e incluso crezca ligeramente. No obstante, no se quieren dar cifras hasta poder cerrar una campaña que no ha sido tampoco fácil en el puerto debido al inusual calor que ha habido este verano, con un récord histórico de temperaturas máximas que obligaron a los queseros a realizar un mayor esfuerzo en el proceso de elaboración en condiciones hasta ahora inéditas.

Hubo menos leche y, por tanto, algo menos de queso. Aunque este, según los maestros queseros, presenta unas características excepcionales en sabor y textura. La posible merma de producción en el puerto se compensará con un aumento de la del valle.

En total, en la última campaña, se produjeron 139.444 kilos de queso (ambas variedades), gracias a la leche aportada, 1,7 millones de litros, por 24 ganaderos de la zona. El consejo regulador expidió 66.023 etiquetas de calidad para piezas y 55.973 en porciones.

Los amantes del gamonéu podrán dar rienda suelta a su pasión gastronómica este mismo domingo en Benia, en el 42.º certamen, declarado de interés turístico regional. A las 10 de la mañana abrirán los puestos en la pista deportiva de la capital oniense. Media hora después comenzará la cata del jurado –compuesto solo por mujeres, hijas y nietas de queseros– para buscar entre los participantes la mejor pieza del año. No obstante, la organización ha descartado la subasta del ganador al final del concurso para no restar protagonismo.

El certamen se completa con actuación de grupos folclóricos y el concurso de corderos xaldos, también de 10 a 15 horas. Se podrá disfrutar además de una exposición de perros pastores de osos. A la una de la tarde llegará el pregón, de mano del director de cine Álex Galán. Y posteriormente se entregarán los premios Gamonéu, a la pastora Rosa Rojo y a la sociedad de cazadores "Virgen de Castru", y se desvelará la pieza ganadora del año.