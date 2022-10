Calvo afirma que «la inversión en Cercanías se multiplicará en los próximos meses»

El consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, defendió ayer la relevancia de la reunión bilateral entre el Gobierno del Principado y el Ministerio de Política Territorial, aunque el PP la tachó de «paripé» al considerar que no había dado frutos. «Veremos en los próximos meses que la inversión en el plan de Cercanías se multiplicará por tres y por cuatro», aseguró Calvo, que defendió el carácter reivindicativo del Gobierno en esa reunión: «En asuntos como la finalización de las grandes infraestructuras nuestra exigencia es máxima», recalcó. Y señaló que en el encuentro se abordó el ritmo de ejecución de las obras, «que no tiene un comportamiento lineal», sino que «se acelera en los últimos meses». En ese sentido, el Consejero se refirió a una próxima visita de la Ministra de Transportes, en la que se abordarán plazos y ritmos. «Tenemos que aspirar a que la ejecución sea la máxima posible». Calvo señaló que, además, en la reunión se comprobó que «ese trabajo de seguimiento con el Ministerio» es extrapolable a otros proyectos. «Necesitamos tensión y ser exigentes; no nos vale que simplemente se avance», recalcó.

No obstante, la lectura no es unánime. José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras, calificó el encuentro de «cumbre del humo». «Vino un ministerio entero, pero con las manos vacías», aseguró. También Ignacio Blanco, de Vox, calificó la cita de «visita y foto» sin «nada de trabajo». «Es lo que le gusta a Barbón: mucho retrato y poco sustrato», afirmó. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, lo calificó de «acto de precampaña que deja más dudas que certezas».