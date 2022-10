Asturias mira al futuro climático para lograr el control de los ríos de la región

Asturias afronta la negociación sobre la transferencia de la gestión de los ríos con la mirada puesta en un futuro en el que los recursos hídricos serán un importante activo económico y social como consecuencia de los efectos del cambio climático. El Principado y el Gobierno central abrieron oficialmente esta semana la negociación del traspaso de esta competencia, que ambas administraciones comenzaron ya a discutir en el año 2000, aunque sin llegar a buen puerto. La transferencia de competencias no se limitaría solo a las cuencas hidráulicas, sino también a lagos y a desembocaduras de ríos, y permitirá no solo otorgar a la Administración autonómica el central sobre el uso y limpieza de los ríos, sino la autorización de instalaciones hidráulicas o el permiso para usos recreativos. En todo caso, aunque la negociación se culmine, cuatro ríos seguirán siendo competencia del Estado: el Eo y el Deva (limítrofes entre comunidades autónomas) y el Navia y el Sella, porque nacen fuera de los límites territoriales del Principado. En el proceso no conocido de negociaciones en los últimos 20 años se llegó incluso a determinar a las claras el carácter plenamente asturiano de un río emblemático: el Nalón, columna vertebral de la fortaleza hidráulica del Principado.

El Estatuto de Autonomía confiere al Principado la competencia exclusiva de aguas minerales y termales, y aguas subterráneas en el territorio asturiano; y también de los recursos hidráulicos que discurran íntegramente por el ámbito territorial de la comunidad autónoma. No obstante, la gestión de los ríos y sus cuencas ha estado hasta ahora en manos del Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica. Ya en el año 2000 el Principado instó a la Administración del Estado a que iniciase las negociaciones para el traspaso efectivo de las competencias en las cuencas intracomunitarias. Los primeros informes, realizados por la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente, se desarrollaron en septiembre de 2023. Dos años después, en diciembre de 2025, quedó constituida una ponencia técnica para negociar el traspaso. En ella se acordó constituir un grupo de trabajo que debía determinar de manera precisa qué ríos estaban sujetos a esa transferencia. En abril de 2006, el grupo de trabajo celebró su primera reunión. Y ya entonces se puso sobre la mesa la incertidumbre sobre si la cuenca del Nalón discurría íntegramente por territorio asturiano. El asunto no fue baladí. Se llegó a organizar un reconocimiento sobre el terreno y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) terminó por elaborar un informe que permitió que en febrero de 2007 el grupo de trabajo concluyese que la cuenca del Nalón es plenamente asturiana, lo que permitió establecer de forma clara cuál sería el objeto del traspaso. En febrero y marzo de 2007 se reunió una ponencia técnica que dio paso a una negociación bilateral entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Principado. Estas conversaciones se formalizaron en un acuerdo político que, hecho público en febrero de 2008, computaba los activos que podían ser objeto de traspaso. Lo más relevante, las cuencas intracomunitarias, que quedaban limitadas a los de todos los ríos asturianos a excepción del Eo, Navia, Sella y Deva, que representaban el 69% de la superficie asturiana y se vinculaban al 93% de la población del Principado. El traspaso parecía entonces próximo, pero no fue posible concretar el acuerdo sobre la transferencia de personal (en aquel entonces unos 75 funcionarios). En 2009 quedaron atascadas las conversaciones, que no han vuelto a reanudarse hasta esta misma semana, cuando la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aceptó la petición del Gobierno del Principado y afirmó que en unas semanas el Ejecutivo central trasladaría un primer documento de valoración sobre el traspaso. En el conjunto de España, solo Cataluña y Andalucía gestionan sus cuencas hidráulicas intracomunitarias, aunque está pendiente el traspaso en las comunidades de Valencia y Murcia, aunque referidas a ríos menores, ya que las cuencas de Júcar y el Segura tienen un ámbito territorial que excede los límites de cada autonomía. ¿Qué ganaría Asturias en el caso de gestionar sus ríos? El Principado ya ha dejado claro que aún quedan muchas cuentas que hacer, y que el Principado no va a asumir esa gestión sin garantías de que todas las inversiones necesarias y urgentes están realizadas y que no consumen otros recursos económicos. Pero la ventaja estaría en la capacidad de decisión en materias como usos y permisos para el dominio hidráulico, además de que simplificaría trámites que en ese caso se dirigirían también a la Administración del Principado. Entre las ventajas, el Gobierno regional destaca: Planificación. Capacidad de planificación hidrológica. Incluiría las rías y aguas costeras asociadas a la cuenca de cada río. Control de usos. El Principado otorgaría las concesiones de aprovechamientos hidráulicos para usos como el abastecimiento de poblaciones, instalación de centrales hidráulicas o utilización industrial de recursos. Gestión. La Administración autonómica concedería las autorizaciones de vertido, y gestionaría el canon de control que actualmente recauda la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Capacidad de sanción. El Principado tendría la potestad de imponer sanciones por vertidos y daños al dominio público hidráulico; también controlaría la calidad de las aguas de ríos y lagos, además de las subterráneas. Potestad urbanística. El gobierno regional asumiría la decisión sobre el deslinde del dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre de protección y emitiría los informes preceptivos en los planeamientos urbanísticos.