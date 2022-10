Endurecimiento de las penas por ciberestafas, hurtos, atentados, homicidios y asesinatos

En su memoria, al Fiscal Superior reitera la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el ministerio público se encargue de la instrucción, o que la presencia del fiscal en los procedimientos de familia en los que hay menores sea potestativa y no obligatoria como ahora. También propone diversas reformas penales. Estafas a través de internet. Indica la Fiscal Superior que "al no superar el importe de la defraudación los 400 euros, el asunto se tramita como juicio sobre delito leve, siendo frecuente que prescriban la infracción o la pena, o como delito continuado, dando lugar a causas innecesariamente complejas". Por eso pide que los autores de este tipo de delitos sean condenados con las penas previstas para los hurtos de más de 400 euros, prisión de 6 a 18 meses, siempre y cuando acumulen ya tres condenas. Hurto. Se pide crear un subtipo agravado si se cometiese en casa habitada, como ocurre con el delito de robo con fuerza. Atentado a la autoridad. La actual redacción "impide estimar la intimidación grave, considerada de forma autónoma y no vinculada a la resistencia, como una de las conductas típicas del delito de atentado". Homicidio y asesinato. Solicita además la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio y asesinato. "La muerte dolosa de cualquier persona no debería prescribir nunca y, especialmente, aquellas formas de homicidio que llevan aparejadas penas de prisión permanente", señala. Ahora, crímenes castigados con la prisión permanente revisable podrían prescribir. Se equipararían así estos delitos a los asesinatos terroristas, que no prescriben.