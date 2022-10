La Fiscalía pide que no se prive de ver a sus hijos a los denunciados por violencia de género

La Fiscalía de Asturias ha solicitado la "inmediata revisión o contrarreforma", que lleve a "la definitiva eliminación", de la reforma legal de septiembre del año pasado que establece la retirada del régimen de visitas a su hijos a aquellos progenitores incursos "en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos". En el apartado dedicado a las reformas legislativas de la memoria referente al 2021 que acaba de presentar la Fiscalía Superior de Asturias, se indica que "a pesar del escaso lapso temporal transcurrido desde su entrada en vigor, ya se ha evidenciado el desacierto de la reforma y las disfunciones que provoca".

Si bien la fiscal superior Esther Fernández no está en contra de mantener la medida respecto a aquellos progenitores "en situación de prisión, provisional o por sentencia firme", considera que privar de las visitas por una simple denuncia que puede llegar a nada es "desafortunado".

Fernández apunta que la ley ya establecía que el juez "potestativamente, y no de forma preceptiva e imperativa", podía suspender "al investigado por violencia de género del régimen de visitas respecto de los hijos si se daban graves circunstancias para ello, y esto al margen de que, además, existía la posibilidad de adoptar medidas civiles en interés de los menores a través de la orden de protección" prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Sin embargo, tras la reforma del año pasado, simplemente con una denuncia contra cualquiera de los progenitores, "tal hecho determinará en principio, y como regla general, que el contacto entre progenitores e hijos sería automáticamente suspendido".

La Fiscal Superior indica que, "con tal planteamiento, el legislador parece desconocer la realidad diaria en juzgados y tribunales de que no todas las denuncias interpuestas por los delitos referenciados acaban con una condena, no siendo infrecuente un elevado porcentaje de sentencias absolutorias por falta de acreditación de los hechos denunciados, y que no todas las penas o condenas finalmente impuestas tienen la misma gravedad o entidad".

Añade que se introduce "un puro automatismo con carácter de regla general y una desafortunada eliminación de la tan necesaria discrecionalidad de los jueces y tribunales a la hora de resolver sobre una realidad muy compleja". Y es que "es especialmente preocupante que tan lamentable automatismo se active con el mero hecho de la interposición o existencia de una denuncia, a la que ahora se anuda casi de manera inexorable la suspensión o la no concesión de régimen alguno de visitas sin que haya una sentencia firme que declare como probados los hechos denunciados".

Fines espurios

Además, la actual redacción del artículo podría alentar el aumento de denuncias instrumentales, dirigidas a tratar de obtener beneficios en la custodia de los menores, así como en los efectos inherentes a dicha custodia parental, como el uso y disfrute de la vivienda familiar o al pago de las prestaciones o pensiones alimenticias. Indica la Fiscal Superior que, aunque el proceso fuese finalmente archivado, se podría producir una separación de meses e incluso años, "lo que agravaría las nefastas consecuencias de la privación de la relación paternofilial".

La ley introduce una excepción al citado automatismo, pero el párrafo vuelve a ser poco afortunado, añade Fernández, puesto que ni indica qué tipo de evaluación de la situación paternofilial debe realizarse, ni quién debe hacerla, lo que puede alargar la resolución varios meses, y eso si el tribunal cuenta con un equipo psicosocial.

Finalmente, indica que la reforma "genera inseguridad jurídica y generaliza una respuesta única y con graves consecuencias" para situaciones familiares que pueden ser muy diferentes, por la mera interposición de una denuncia, e impide que los jueces adecuen su decisión a las particularidades del caso.