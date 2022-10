Álvaro Queipo: "Tenemos tanta cantera en el PP asturiano, que podremos elegir entre muchos al candidato"

“Todo va dentro de lo normal” y “en el PP hay tanta cantera que podremos escoger a muchísimas personas para ser candidatos”. Álvaro Queipo, secretario general del PP asturiano, ha roto su silencio sobre la situación que atraviesa el partido tras el “paso a un lado” de Teresa Mallada una vez que la dirección nacional dejó claro que no la querría como candidata. “No tenemos ninguna información de que vaya a haber un congreso”, ha dicho Queipo a preguntas sobre si los populares celebrarán próximamente un cónclave para elegir nuevo presidente, toda vez que Mallada ya ha dicho que no se presentará a la reelección.

Para Queipo, hay un “interés mediático” en “saber novedades” sobre la designación de quién será el futuro candidato o candidata autonómica. “Pero el PP está donde siempre ha estado, trabajando de la misma manera”, ha señalado, para afirmar que los populares “aportan estabilidad, tranquilidad y nada de lo que está ocurriendo nos altera”. El secretario general del PP, que en los mentideros del partido se señala como posible relevo a Mallada, ha afirmado que se está “siguiendo un proceso que es lógico y normal y regulado por los estatutos: que el candidato o candidata a la presidencia del gobierno del principado de Asturias debe ser designado por la dirección nacional”. “Estamos en los plazos normales y lógicos”, ha aseverado. Además, ha pedido que “los diputados, alcaldes y concejales” están realizando “la misma labor que estos tres años”. Y respecto a los cargos locales dijo que “no tienen que ver por qué su acción y su trabajo se ve empañado por cuestiones de este tipo que para nada rebasan la normalidad”. Es mala praxis presentarse a congresos no convocados; lo desaconsejo. Álvaro Queipo - Secretario general del PP asturiano Queipo ha reconocido que no ha hablado con Feijóo: “Supongo que tiene cosas más importantes que hablar conmigo”. Pero sí recalcó que puede decir “a la dirección nacional y al Partido Popular, y lo sabe todo el mundo, que aquí seguimos trabajando por lo que importa, que son los asturianos y los problemas de los asturianos”. Sobre los nombres que han explorado sectores del partido para ser candidatos autonómicos, entre los que está el suyo, ha señalado que “el único problema es que tenemos tanta cantera que podremos escoger a muchísimas personas” y que entiende que “el tiempo que está suponiendo tomar esta decisión se debe a eso, y cuando la dirección nacional designe será porque en ese múltiple elenco habrá uno o una que aúne todas las características”. Sobre su presencia en esas quinielas se ha limitado a decir: “Será casualidad o capricho del destino”. Preguntado sobre si se presentará para optar a la presidencia del PP en el congreso regional, cuando se celebre, señaló: “Es mala praxis presentarse a congresos no convocados, lo desaconsejo”. Precisamente una de las cuestiones que más tensión interna causó en el PP asturiano y la dirección nacional fue el hecho de que Mallada anunciase su intención de presentarse a la reelección como presidenta del partido en un congreso, que la dirección regional reclamaba y que la dirección nacional no terminaba de convocar.