El AVE de ancho variable que abrirá la Variante se prueba en Pajares

El Avril S-106, el tren ultrarrápido de ancho variable llamado a estrenar el próximo año la Variante de Pajares, ha llegado a Asturias. Dentro de su plan de pruebas y suma de kilómetros de cara a su homologación, un prototipo del convoy, preparado para circular en trayectos comerciales análogos al asturiano hasta a 330 kilómetros por hora, recorrió estos días la vieja rampa de Pajares, entre Busdongo (León) y Campomanes. El paso del Avril ofreció la estampa singular de un tren de alta velocidad del siglo XXI probando sus capacidades en una vetusta vía del XIX.

A partir de hoy y hasta el próximo 24 de noviembre, por otro lado, Renfe cambiará "algunos servicios" de los que presta en la línea Asturias-Madrid con trenes Alvia por convoyes Intercity. La modificación afectará a un tren por sentido de lunes a jueves, en concreto al que sale de Gijón a las seis y cuarto de la tarde –el último del día– y al que parte de Madrid a las once y diez. El operador ferroviario aclara que "ha activado la posibilidad de cambios y devoluciones sin coste para los viajeros con ventas anticipadas que deseen cambiar o anular sus billetes", pero sostiene que el cambio "no modifica los horarios habituales". El grupo de IU en la Junta lamentó ayer, no obstante, la "falta de sensibilidad" de Renfe y el diputado y coordinador Ovidio Zapico cargó contra lo que considera una nueva "pérdida de servicio ferroviario y además sin explicación. Tenemos un servicio menos al día a Madrid y esto se suma a muchísimos años de dislates en la planificación ferroviaria. La coalición asegura que los Intercity "carecen de algunos de los servicios de los que se disponía hasta ahora y son considerados más lentos".