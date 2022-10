Héctor Alegre es enfermero del trabajo desde 2004, además de presidente de la Asociación Asturiana de Enfermería del Trabajo, miembro del comité organizador y ponente en congresos y jornadas de enfermería del trabajo. Una especialidad a la que, asegura, pueden optar los graduados de enfermería una vez finalicen sus estudios de grado. En cuanto a sus ámbitos de actuación, Alegre destaca que pueden encontrarse enfermeras del trabajo "en las fábricas, empresas, trabajando en los servicios de prevención, velando por la salud de los trabajadores, controlando los riesgos y las condiciones de los trabajos, asesorando a los trabajadores en cuestiones de salud y un largo etcétera.

–¿Qué debe hacer una enfermera para dedicarse a este ámbito?

–Presentarse al examen EIR que se realiza a primeros de cada año y elegir una de las más de 70 plazas distribuidas por España.

–¿Qué ventajas tiene ser enfermera del trabajo?

–Como cualquier otra especialidad enfermera, aplicar a los cuidados de las personas que están a su cargo, así como todas las competencias, habilidades y actitudes que durante los tres años de residencia se han obtenido.

–¿Cuáles son los principales problemas que arrastran las enfermeras del trabajo?

–En primer lugar, las facultades de enfermería en la inmensa mayoría no recogen en sus planes de estudios la especialidad que, por cierto, es la única que no lo está. Si los alumnos carecen de esta información, difícilmente podrán elegirla. A pesar de tener una formación específica no se ve reflejado en la categoría profesional, lo cual implica que compañeras con la especialidad preferían seguir ejerciendo de generalistas. El reemplazo por nuevos especialistas es muy bajo.

–¿Qué sabemos sobre la creación de la categoría de especialista? ¿Colmará sus expectativas? ¿Se notará en la actividad general?

–Según nos comentan desde el SESPA, va en desarrollo normal, cumpliendo con todos los pasos previos a su implantación. Es difícil de saber hasta que se implante, pero creo que será un camino largo y complicado. Si su implantación es como todos deseamos, que como comenté antes lo veo difícil y a largo plazo, seguro que se notará en la atención al paciente y mucho.

–¿En qué medida es importante para ustedes la formación continuada, qué características debería tener en su caso? ¿Cómo se va a desarrollar en los próximos años?

–La profesión enfermera desde siempre tiene como bandera la formación continuada y los especialistas no podemos ser menos, cada año necesitamos ponernos al día de nuevas técnicas, productos, equipos de protección, etc.

–¿Cómo se sienten tratados o reconocidos por los trabajadores y las empresas?

–En mi opinión las enfermeras del trabajo de las empresas son muy bien valoradas por los trabajadores, siempre estamos ahí, tenemos más contacto con ellos, están acostumbrados a vernos realizar turnos y nosotros sabemos mucho de las vidas de los trabajadores.

Para las empresas es otro cantar, en muchas somos una carga y mientras que nosotros mismos no nos demos a valorar aportando más cosas, esa percepción no cambiará. En esto la pandemia nos ha ayudado, las empresas se han dado cuenta que desde los servicios de salud laboral hemos sabido adaptarnos a una situación nueva y se ha gestionado todo con la máxima celeridad, explicando, formando, realizando test, ...

–¿Cree que la administración se toma en serio su rol? ¿Debería? ¿Por qué?

–Creo que no, que ha perdido un poco el por qué y para qué está. Ha olvidado que su objetivo en materia sanitaria es cuidar la salud de la población, es verdad que probablemente el déficit económico y la falta de gestión adecuada en materia de rrhh lo dificulte. Si se estudiara bien las necesidades de la estructura sanitaria sería más fácil de cumplir el objetivo de cuidar al ciudadano de forma adecuada con ratio de profesionales adecuados a las necesidades. ¿Por qué la salud laboral está externalizada y no forma parte de la estructura de una forma acorde al resto de coberturas sanitarias? ¿Por qué no existe una salud laboral compartida con el empresario y administración que gestione el gasto y el reconocimiento de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, etc?

–¿Qué le diría a una enfermera que se interesara por esta especialidad? ¿Qué le recomendaría?

–Mucho ánimo y mucha suerte, pues no se ofertan muchas plazas para la especialidad. Si le es posible, que former parte de un servicio de prevención propio, pues los servicios de prevención ajenos han dejado de hacer prevención, ahora solo facturan.