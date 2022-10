A partir del 1 de enero las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán delimitar una zona de bajas emisiones por las que tendrán restricciones los vehículos sin etiqueta ambiental, así que las calles más céntricas de Oviedo y de Avilés quedarán con limitaciones a los vehículos que no lleven etiqueta medioambiental, como ya ocurre actualmente Gijón, lo cual va a afectar decenas de miles de vehículos que por su antigüedad no podrán solicitarla. Y esta no es más que la primera del resto de restricciones que, siguiendo las directrices de la Unión Europea se habrán de poner en marcha y que irán limitando también el tráfico de vehículos con etiquetas “B” y “C” en los próximos años.

Ello, sumado al incremento de los precios de los combustibles, está llevando a muchos asturianos a plantearse el cambio de vehículo, para lo cual deben valorar un sinfín de alternativas, en ocasiones sin saber muy bien la más adecuada para su caso. Por ello hablamos con Tomás Rubiera, director comercial de ARTIME AUTOMINESA, concesionario multimarca de vehículos nuevos y de ocasión. ¿Qué debe tener en cuenta la persona que ahora mismo esté pensando en comprar un coche? Pues siendo prácticos y no dejándose llevar solamente por los gustos estéticos, lo primero es el presupuesto disponible y lo segundo la “esperanza de vida” que vaya a darle al vehículo, porque no es lo mismo comprar un coche con idea de usarlo tres o cuatro años y cambiarlo, que buscar uno con el que se espera estar 12 años o más. ¿Merece la pena adquirir comprar hoy un coche eléctrico nuevo? Si hablamos de un eléctrico 100% hay que valorarlo muy bien. Los vehículos eléctricos hoy por hoy tienen precios mucho más elevados que sus versiones de combustión. Aunque haya ayudas y bonificaciones todavía sus precios no están al nivel de un utilitario medio. Un vehículo 100% eléctrico según marca, modelo y con el equipamiento habitual suele costar entre 30.000 y 45.000 euros (salvo ofertas puntuales), más caros en las marcas premium. Por tanto, si se piensa exclusivamente en el ahorro como factor determinante de la compra, hay que pensarlo mucho y echar muchas cuentas. Otra cosa es que se tenga una conciencia y compromiso con el medio ambiente, o que se quiera estar a la última, pero ahí ya no estamos hablando de cuestiones económicas. ¿Entonces sigue mereciendo la pena comprar un coche de combustión? Pues depende también de diversos factores. Si por ejemplo va a ser un segundo coche en casa, para pequeños trayectos, pero diarios por ciudad, un coche de combustión va a tener un gasto de combustible más alto y un desgaste que generará mantenimientos y con el tiempo surgirán más averías que en un eléctrico que tiene menos mecánica. Si es este el caso y el presupuesto lo permite, quizá pueda interesar adquirir un pequeño utilitario eléctrico. Ahora bien, si va a ser el único coche en la familia y por tanto tiene que ser amplio y se va a usar mucho en carretera y poco en zonas urbanas, si además hay viajes largos frecuentes sea por trabajo o por placer, entonces todavía puede resultar más rentable a nivel económico adquirir un vehículo nuevo o seminuevo de gasolina o diésel, que tendrán la etiqueta “C”, la menos contaminante en los vehículos de combustión. Además, si la idea es tener el coche seis, siete u ocho años, podrá disfrutar del placer de conducir un coche “de los de siempre” porque seguro será la última oportunidad y el siguiente sí que será eléctrico seguramente con precios proporcionalmente más asequibles que hoy y tecnología mucho más avanzada. ¿Y los híbridos siguen siendo una buena opción? Por supuesto. Entiendo que la mejor. Ofrecen un ahorro considerable en trayectos urbanos y en carretera no vamos a tener los inconvenientes con los que se encuentran los vehículos 100% eléctricos y es que no hay tantos puntos de recarga como gasolineras. La autonomía actual de los vehículos 100% eléctricos, en condiciones normales de uso (no las ideales que se tienen en cuenta las pruebas y se usan en la publicidad) no suele superar los 400 km y un punto de recarga precisa en torno a una hora de conexión y todavía no son tan frecuentes sobre todo en áreas rurales. En cambio, estemos donde estemos será difícil no tener una gasolinera a muy pocos kilómetros y llenar un deposito son solo tres minutos. ¿Se pueden encontrar híbridos de segunda mano? Esa es otra gran ventaja. Los vehículos híbridos ya llevan unos años con nosotros así que podemos encontrarlos en el mercado de ocasión y aunque su valor se devalúa algo menos, se pueden encontrar en una gama de precios similar a los de combustión. Por ejemplo tienes aquí un Kia Niro Hybrid 1.6i de 141cv automático con tan solo 65.000 km por 19.900 euros financiados hasta en 120 meses o un Ford Mondeo Titanium Hybrid 2.0 de 187 cv automático con 50.000 km por 22.900 euros también con financiación. Este tipo de vehículos híbridos tienen funcionalidades inteligentes, por ejemplo, cuándo cambiar a la alimentación eléctrica. Lo normal es que usen la tracción eléctrica cuando circulan a velocidades inferiores a 80km/h y pasen a la de combustión si circulan más rápido. Además, suelen ser vehículos muy eficientes en el consumo de combustible si los comparamos con uno equivalente con motor tradicional de gasolina. ¿Y tienen los híbridos alguna desventaja? Pues la única que se me ocurre es en el maletero que suele ser en los híbridos algo más reducido porque las baterías casi siempre se sitúan en esa zona. Por lo demás todo son ventajas. ¿Ofrece Artime Autominesa la misma garantía en sus vehículos híbridos de ocasión? Absolutamente. Nuestros coches se ofrecen con un año de garantía que cubre piezas y mano de obra. Los híbridos son revisados al detalle antes de entregarlo al cliente, como hacemos con todos los vehículos. Incluso cabe la posibilidad de contratar una ampliación de garantía de otro año más si el comprador lo desea. Aquí tenemos algunos de los híbridos de ocasión disponibles en ARTIME AUTOMINESA: Toyota Rav4 Hybrid 197 cv 4X2 80.000 km, año 2017, faros full Led, asistente de cambio involuntario de carril, control de crucero, asistente de frenada de emergencia, portón trasero eléctrico, cámara de visión trasera, espejos eléctricos plegables eléctricamente, apertura y arranque sin llave, climatizador bizona, sensores de parking delanteros y traseros, modos de conducción (eléctrico 100%, modo eco y Sport), espejo interior fotosensible, bluetooth, usb.. Más información Coche GERENCIA Ford Puma Ecoboost Hybrid St-line X VIGNALE 155Cv. Solo 30,000km, financiable hasta 120 meses, con techo panorámico practicable, portón trasero electrónico, paquete deportivo St-line X y Vignale interior, faros full Led, calefacion asientos, cámara Parking trasera, cargador móvil inalámbrico, detector ángulos muertos Blís, alerta tráfico cruzado, alerta sentido incorrecto, control velocidad adaptativo e inteligente, sistema mantenimiento carril, asistente pre-colisión, spoiler deportivo, parktronic delantero y trasero, lector señales tráfico, información riesgo ruta, equipo de sonido premiun Bang & Olufsen, modos condición Eco, Normal, sport, Pista, sensores de luces y lluvia, cockpit digital, Llantas 18 ST-line, Ford Sync 3 (Car play y android auto), arranque por botón, espejo interior fotosensible, bluetooth, usd... Más información Nuevo Hyundai Tucson Hybrid 1.6TGDI 150 CV Gasolina (Etiqueta ECO), año 2021 39.000 km, financiable hasta 120 meses, faros ful Led con función de larga automática, lector de señales, alerta de cambio involuntario de carril, ayuda de descenso en pendiente, climatizador automático bizona, sensores de parking, cámara de visión trasera, sensores de luces y lluvia, freno de mano eléctrico con autohold, cargador inalámbrico de móvil por inducción, CarPlay y android auto, espejos eléctricos plegables eléctricamente, bluetooth, usb... Más información Audi Q5 35 TDI 163 cv Micro Híbrido (etiqueta ECO), automático con levas, 54.000 km año 2020, financiable hasta 120 meses, faros Full Led, navegador, Audi Side Assist (sensor de ángulo muerto), espejos eléctricos plegables eléctricamente, portón trasero eléctrico, sensor de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, cámara de visión trasera, climatizador automático trizona, modos de conducción Audi Drive Select, asistente de frenada de emergencia Audi Pre Sense, Audi Smartphone Interface (CarPlay y android auto), freno de mano eléctrico, arranque por botón, ayuda de descenso en pendiente, control y limitador de velocidad, bluetooth, usb... Más información Equipado Toyota CHR Híbrido 125cv Automático, 39900 kms, financiable hasta 120 meses, navegación, asientos deportivos, cámara marcha atrás con guías, volante deportivo, control velocidad y limitador velocidad, sensor lluvia y luces, leds delanteros y traseros, llantas aleación, espejos plegables, sensores de parking, freno de mano eléctrico con autohold, sensor de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril, asistente de frenada de emergencia, control de velocidad, asientos con calefacción, climatizador bizona, apertura y arranque sin llave, largas automáticas, cristales tintados... Más información BMW X5 40e 313cv Xdrive híbrido enchufable automático 4x4 69.000km, año 2017, financiable hasta 120 meses, faros full led con función de larga automática, techo panorámico practicable, navegador BMW Professional, asientos de cuero eléctricos con memoria y calefactados, ayuda de descenso en pendientes, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros con cámara de visión trasera, control y limitador de velocidad, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico con autohold, modos de conducción (comfort, Sport, ecopro), alerta de cambio involuntario de carril, asistente de frenada de emergencia, portón trasero eléctrico, bluetooth, usb... Hyundai Kona hibrido 141cv automático con levas, año 2020, 18.000kms, financiable desde 60 hasta 120, 5 años garantía oficial, pantalla 8" con car play y android auto, asientos deportivos, cámara marcha atrás con guías, volante deportivo, climatizador automático, control velocidad y limitador velocidad, sensor luces, leds diurnas delanteros y traseros, llantas aleación,espejos eléctricos, barras techo mate, freno de mano eléctrico con autohold, cristales tintados, bluetooth ,leds delanteros y traseros... Más información 