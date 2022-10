La subida de la luz ahoga a los concejos pequeños, que piden ayuda al Gobierno

El alza del coste de la energía está dejando a los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, con el agua al cuello. Y es que está descompensando los presupuestos, hasta el punto de que habrá que abordar recortes en otras partidas, sin que se descarte la adopción de medidas que ya se tomaron durante la anterior crisis de hace una década, como eliminar el alumbrado público en horario nocturno. El navideño, por el momento, no peligra, ya que en realidad no supone un gasto tan alto y está circunscrito a unos pocos días. La Federación Asturiana de Concejos (FACC) aborda este lunes la posibilidad de pedir algún tipo de compensación al Gobierno, una cuestión que ya se puso sobre la mesa el pasado septiembre.

Alberto Tirador (IU), alcalde de Illas, asegura que "el desfase provocado por el aumento del precio de la luz es importante, y eso que hace un tiempo ya cambiamos a iluminación led, lo que abarató el coste, pero aún así en los últimos meses se ha visto incrementado". La sangría generada por el aumento de la luz se nota en todo, desde el alumbrado al gasto de las bombas de las piscina, añade el regidor. "Llega el momento de renovar los contratos y las comercializadoras no ofrecen ningún descuento", revela Tirador. "Llega una situación en la que te planteas tomar alguna medida respecto a la iluminación pública", indica. "No iluminar en Navidad es lo que menos me preocupa", añadió.

Tirador, vocal de la comisión de la Federación Asturiana de Concejos, indicó que este mismo lunes se tratará iniciar una negociación con el Gobierno para buscar "algún tipo de compensación" a la sangría que está suponiendo el aumento del precio de la energía.

"Cada vez más ajustados"

Saúl Bastián (Promusa), alcalde de Sariego, resaltó que no solo la luz está suponiendo "un gasto importante", también el alza del gasóleo utilizado para la calefacción está haciendo prohibitivo caldear los edificios de cara al próximo invierno. "De momento seguimos con el cambio de las farolas a iluminación led, y estamos mirando presupuestos para poder afrontarlo", indicó.

"La situación está cada vez más ajustada, los ayuntamientos pequeños estamos con el agua al cuello. Sería interesante algún tipo de medida de apoyo del Gobierno, porque nos está descompensando el presupuesto", añadió. Bastián indicó que no cree que vaya a afectar a la iluminación navideña, ya que "es led y no supone una partida muy elevada".

Jaime Menéndez Corrales (CISB), alcalde de Soto del Barco, considera el gran problema será con el presupuesto del año del año que viene. "Todo lo que sea incrementarlo para afrontar la carestía de la luz supone recortar en otras partidas, aunque por el momento la eliminación de la iluminación de Navidad no se plantea, habrá que esperar a finales de año para ver cómo encaramos la situación", indica el regidor sotobarquense.

Menéndez Corrales añadió que, si la situación se agrava, "habrá que tomar medidas como en la anterior crisis, cuando hubo que quitar la eliminación por la noche".

Medidas posibles

Algunos ayuntamientos están adoptando medidas, como adecuar los horarios de apertura y cierre, reorganizar horarios y optimizar turnos de los servicios de limpieza, una aplicación para compartir el coche municipal, instalar iluminación led con control telemático del alumbrado público, para modificar el flujo de funcionamiento a lo largo del día, reducción de los puntos de luz de pasillos y despachos de los edificios municipales, apagar el alumbrado de éstos por las noches, racionalizar la climatización, instalar fotovoltaicas para autoconsumo, eliminar secamanos eléctricos o reducir el consumo de agua.