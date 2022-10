Los cuatro grandes concejos fijarán con retraso sus "zonas de bajas emisiones"

Las tres principales ciudades asturianas cumplirán, con un ligero retraso, la ley estatal que establece que las «zonas de bajas emisiones» deberán estar en marcha el 1 de enero de 2023. Oviedo, Gijón, Avilés y Siero tienen previsto establecerlas a lo largo del próximo año, pero no estará, como establece la norma que deba estar en servicio «antes de 2023». Con todo, los municipios asturianos –la exigencia se ciñe a los concejos con más de 50.000 habitantes– están entre los más adelantados de España, ya que del total de 149 concejos grandes afectados un gran número ni siquiera tiene claras las fechas de implantación. Eso sí, veinte de los municipios sostienen que sí cumplirán con el plazo que establece que en 2023 las «zonas de bajas emisiones» estén en pleno funcionamiento. Estas zonas suponen una de las medidas más claras de la Ley de Cambio Climático y afectan a la movilidad en el casco urbano. Los concejos de más de 50.000 vecinos deberán fijar áreas en las que se restrinja el acceso, la circulación y el aparcamiento de vehículos en función de su potencial contaminante.

Oviedo pide flexibilidad. El Ayuntamiento de Oviedo tiene previsto poner en marcha su zona de bajas emisiones (ZBE) a lo largo del próximo año. El equipo de gobierno asegura que el propio Ministerio ha trasladado cierta «flexibilidad» sobre los plazos a la hora de la puesta en marcha, pero Oviedo garantiza que la zona se establecerá a lo largo del año, independientemente de que cuente con financiación. Oviedo ya solicitó el año pasado una ayuda en la convocatoria de «Fondos Next Generation» para poner en marcha su zona, pero la propuesta quedó sin financiación al no haber sido marcada como prioritaria. Ahora la capital del Principado ha acudido a una nueva convocatoria y confía en lograr esta vez los más de seis millones de euros que costará poner en marcha estas áreas libres de humo. Con el proyecto ya definido, y que afecta principalmente al perímetro del Campo de San Francisco, Oviedo tiene el plan ya desarrollado, pero falta toda la tramitación; por ejemplo, requiere, por ejemplo, de una ordenanza específica que requerirá una asistencia previa para su redacción que todavía no se ha encargado.

Gijón ya tiene fondos. El Ayuntamiento de Gijón entiende que lo que el artículo 14 de la ley de Cambio Climático exige es un plan de movilidad con la definición de zonas de bajas emisiones. Y desde esa concepción la concejalía de Movilidad destaca, por un lado, la elaboración de una nueva ordenanza que da cobertura normativa y que ya está en vigor y, por otro, el diseño de un nuevo plan de movilidad donde ya se definen dos zonas concretas: La Calzada y la zona centro. Este plan está en estos momentos en fase de análisis de las alegaciones. El reto es que consiga su aprobación definitiva en Pleno antes de que acabe al año. De manera paralela, el Ayuntamiento ha conseguido fondos europeos para la primera «zona de bajas emisiones» en La Calzada. La elección de la zona tiene que ver con su especial problemática de contaminación. Ya ha salido a licitación el contrato –con un presupuesto de un millón de euros con IVA incluido– del sistema tecnológico integral y suministro para la implantación y puesta en funcionamiento de la ZBE de La Calzada. El contrato se divide en tres lotes.

Avilés: «Zona de bajas emisiones amable». Pelayo García, concejal del área de Movilidad, Sostenibilidad, Mantenimiento y Diseño Urbano en el Ayuntamiento de Avilés sostiene que existe un compromiso político firmado por todos los grupos estableciendo cómo se va a desarrollar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. «Vamos dentro de los plazos de la mayoría de municipios mayores de 50.000 habitantes», sostienen en el gobierno local. Actualmente el Ayuntamiento de Avilés cuenta con fondos «Next Generation» para obra civil, que tiene que cumplir un primer hito de estar adjudicada el 30 de noviembre de este año, «aunque los plazos para ejecutar son más amplios», precisa García.

Paralelamente, habrá que definir un proyecto de «zonas de bajas emisiones y una ordenanza que la regule». Para esto el Ayuntamiento ha pedido ayudas de la segunda convocatoria de fondos «Next Generation». «Iremos poco a poco avanzando y definiendo con el objetivo de cumplir la Ley de manera acompasada con la nueva ordenanza», señaló el edil.

«Hay una serie de circunstancias y variables que hay que hacer coincidir para cumplir la normativa, que la cumpliremos, pero sin perder de vista nuestro objetivo primordial: lograr una Zona de Bajas Emisiones amable con la ciudadanía y respetuosa con la actividad comercial», abundó el edil de Movilidad. El planteamiento que maneja el gobierno local es vincular la zona con la actual zona peatonal.

Siero, a finales de año. El concejo de Siero tiene previsto definir sus zonas a finales de 2023. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer los objetivos del gobierno local sierense.