El precio de la cerveza sube como la espuma al encarecerse la energía y los cereales

A la hora del aperitivo o a eso de media tarde antes de cenar, Ramón González Murias no para de echar cañas en La Taberna de Mariluz, en el centro de Oviedo. Salen a pares las copas llenas del grifo o los botellines camino de la barra y las mesas. Tira el hostelero tantas o más cañas que hace un año, y eso que no ha tenido más remedio que subir algo los precios, en su caso 10 y 20 céntimos la rubia y la tostada, respectivamente. No le quedó otra, pues los distribuidores también lo subieron. Y a estos, los fabricantes. Y estos últimos tuvieron que hacerlo ya in extremis, algo agobiados al dispararse los costes de producción, sobre todo, la factura energética y la de los cereales empleados en las maltas para hacer cerveza.

Pero el consumo se mantiene e incluso hasta crece. «La gente apaga la calefacción si hace falta, pero la cerveza que no falte», resume Ramón González. «Es la bebida más popular, no es cara y la gente quiere salir». Por eso el convencimiento de muchos hosteleros de subir los precios, pero de forma contenida. «Tuvimos que incrementarlo algo, no nos quedaba más remedio, pero hay que hacerlo de forma limitada para mantener el consumo», sostiene convencido González. También tienen claro que hay buscar alternativas más allá de encarecer el producto Frankie Delgado y César García, productores artesanos de cerveza en Asturias. El primero empezó este mismo año con La Cruz de Asturias, en Gijón. El segundo, con tres socios hace 10 años –en noviembre celebran el aniversario–, alumbró Caleya, en Langreo. Lo que más afecta a los fabricantes es la subida del precio de la energía. «Hay que tener en cuenta que para hacerla necesitamos mucha electricidad y gas», explica García. «Y la factura se ha disparado. Pensamos ya en ir con luz frontal por la fábrica para contener gastos», describe con humor. El encarecimiento de los costes de producción es algo que padecen desde hace un año y que se ha agravado al estallar la guerra de Ucrania, uno de los principales productores de cereal de Europa. En el caso de Caleya su cereal, cebada, es de Inglaterra principalmente, aunque también compran español y alemán. «Pero nos sale más barato el inglés, pese a transporte y todo. No obstante, ya había subido algo con el brexit y ahora más». El kilo ronda los 80 céntimos en la actualidad, mientras que hace un año salía la misma cebada por 50. Y más encarecimiento: el de los envases. «Botellines, cartón... Todo sube», resume César García. Caleya ha subido precios, «pero mucho menos de lo que nos ha subido a nosotros el coste de producción. No puedes cargarlo todo al consumidor, es imposible». No obstante, mantienen ventas e incluso las mejoras, pues han buscado nuevos mercados (Suecia, Francia) y el consumo sigue igual. «Aunque despachemos más, sobre un 5%, facturamos menos», resume el productor. En La Cruz de Asturias calculan que el coste de producción en general ha crecido entre un 20 y 30 por ciento. En su caso aguardan a ver la evolución de los precios (luz, gas, cereal) en los próximos meses para tomar decisiones. «Damos por hecho que subirá, lo que queremos ver es cuánto y cómo lo encajamos y ajustamos», explica Frankie Delgado. Destaca el gran roto que la factura energética les hace a los productores de cerveza. «El malteado del cereal necesita calor, generalmente con diésel o electricidad, y los precios están como están. A ello hay que añadir el transporte», describe. La marca gijonesa se abastece de cereal en Alemania principalmente. «Comprar en grandes cantidades te abarata costes». Luego está el lúpulo, «que ya es caro de por si». Pero tiene claro este maestro cervecero que no se debe cargar con la subida al cliente ni al hostelero. «Hay que ajustar al máximo y esforzarse más, buscar alternativas y medios. Subir el precio no es la solución, sino que hay que abrir más ventanas, buscar nuevas fórmulas de comercialización... Subir precios o recortar gastos es sinónimo de falta de profesionalidad para mi». Frankie Delgado está convencido de que con buena calidad y más en un producto que no es caro como la cerveza el mercado responderá de forma positiva. «El consumo sigue ahí. No baja. Es que si falta la cerveza, hay una revolución. No puede pasar esto», concluye con humor.