Después de hacer una visita guiada virtual por los problemas de su jornada laboral, Andrea del Cueto y Fernando Gutiérrez, arquitectos en el Ayuntamiento de Avilés, se dirigen "al legislador" para pedir "reglas de juego claras", disposiciones e instrucciones precisas que les orienten en la tarea de la verificación del cumplimiento de la normativa urbanística que tienen encomendada. Ellos emiten informes para la concesión de licencias de obra, no vinculantes pero decisivos, así que trabajan en el centro del atasco burocrático que más veces de las deseables enreda los proyectos en los controles. Han venido a reclamar herramientas que les ayuden a salir.

Es la jornada de debate sobre "El alcance de la intervención municipal en la concesión de licencias de obra", organizada ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COOA), y queda claro que hay un problema "de tiempo". "Del tiempo", empieza Del Cueto, "que tardamos los técnicos en comprobar" el encaje legal de los proyectos, pero esta interpretación a pie de obra también aclara que esas demoras proceden, además del enorme sedimento y superposición de normas de distintos rangos y ámbitos, de las dificultades con las que los técnicos se encuentran "no ya para analizar el cumplimiento" de la norma, sino incluso para saber "qué es lo que se debe cumplir", qué legislación debe ser aplicada en cada caso.

Gutiérrez y Del Cueto hicieron en su ponencia lo que el decano del Colegio, Miguel Casariego, retrató gráficamente como "una descripción muy pormenorizada y precisa del caos". Hablaron de normas vagas que dejan demasiado margen a la interpretación y hasta en ocasiones a "la intuición" del arquitecto.

Con alguna amargura resignada y ciertas dosis de ironía desgranaron los obstáculos que se les obliga a salvar al decidir cómo y dónde encajar la normativa ambiental, la de patrimonio cultural o, por supuesto, la urbanística, y leyeron a título ilustrativo el artículo del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el ROTU, que casi despacha el alcance de la intervención municipal en las licencias asegurando que su misión es comprobar "la conformidad de lo proyectado (…) a la normativa de pertinente aplicación". Sin más precisiones. La pregunta que Gutiérrez se hace a veces, "¿qué norma aplico?", volvió a quedar ayer en el aire… "El legislador debería ponerse en la piel de los municipios y en la del técnico municipal que tiene que verificar las licencias".

Declaraciones responsables sin manual de uso. A desatascar ha venido en Asturias, dentro de la reciente ley de medidas administrativas urgentes, la sustitución de determinadas licencias de obra por una mera declaración responsable del promotor sobre el cumplimiento de los requisitos legales. Pero la experiencia inicial le dice a Gutiérrez que también vienen sin manual de uso y que los ayuntamientos no disponen de "ninguna pista sobre lo que tenemos que hacer con la declaración responsable. Ni plazos para los informes, ni para las inspecciones…" Conclusión: de momento, "en Avilés lo hacemos a nuestro modo, intentando correr mucho para tratar de hacer una comprobación previa que permita parar las cosas antes de que el mal sea mayor…" Aclara el arquitecto que "no pretendo que esté todo regulado, sólo lo justo, y que no haya lagunas. Que la declaración responsable no sea introducida sin más", que se aclaren el qué, el cómo y las respuestas a algunas preguntas: "¿Y si sale mal? ¿Y si se tuerce?"

"No podemos controlarlo todo". El debate dio un turno de defensa para resolver dudas a José Antonio Cullía, secretario de la Comisión de Urbanismo del Principado, la CUOTA, que desgranó el "espíritu" de la declaración responsable a partir de la urgencia del desatasco burocrático. En la administración "no podemos controlarlo todo", expuso. Aludió a la recomendación europea de la declaración responsable como "regla general" de la tramitación urbanística y a su encaje pleno en una sociedad que se considere madura, con la salvedad de que la declaración "no limita la responsabilidad. Es un título habilitante con naturaleza jurídica análoga a la licencia y las consecuencias de su incumplimiento son las mismas".

"Fichas de verificación". En un intento de atajar el "atasco de expedientes", el Colegio de Arquitectos pondrá en marcha "de forma experimental y voluntaria" un sistema de "fichas de verificación urbanística" que el arquitecto Javier Fombella presentó como una plantilla que pretende "sistematizar los informes técnicos" en un documento de tres columnas donde se recogen los parámetros urbanísticos de aplicación y su grado de cumplimiento. "Un ahorro de energía para evitar retrasos", explica, que puede embridar los excesos literarios de algunos informes y pretende ser útil para el proyectista y el supervisor.

"Agilizar con controles". El debate del Colegio de Arquitectos quiso aproximarse al atasco burocrático y la demora de las licencias desde distintos puntos de vista. De la vertiente jurídica se ocuparon Ramón Sastre, magistrado de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Juan Rodríguez Zapatero, asesor jurídico del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Fue éste quien puso el acento sobre el problema de la "precisión normativa" y quien formulo una advertencia frente los intentos de agilización que "no siempre acertadamente están retirando los rigores del control". "Agilicemos, pero no perdamos los controles", concluyó. "Van en beneficio de todos".