El exceso de velocidad, detrás de los ocho accidentes en tramos en obras en Asturias

Asturias presenta una baja siniestralidad en las carreteras que se encuentran en obras: ocho accidentes con cuatro heridos leves. "No es alta, pero es igual. El objetivo es que no haya ninguno. Por ahora no ha habido accidentes graves de este tipo", comenta Raquel Casado, la jefa provincial de Tráfico, que ayer participó en una campaña de sensibilización ante este tipo de siniestros en la autovía de Mieres, junto a la responsable de la Demarcación de Carreteras en Asturias, Mireya Muñoz. Uno de los puntos más conflictivos en el mapa de la red viaria asturiana es la autopista "Y", por las obras para la construcción del tercer carril.

La causa de casi todos los accidentes registrados en tramos que se encontraban en obras en Asturias fue el exceso de velocidad, según apuntó Raquel Casado, quien llamó la atención sobre otra peculiaridad de estos siniestros: "La mayoría son atropellos de trabajadores, por lo que además se trata de un accidente laboral", añadió la responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. Y gran parte de esos atropellos se producen precisamente cuando los trabajadores que se encuentran a pie de obra están colocando la señalización. "En estas circunstancias hay que hacer más segura la vía, para lo que es necesario que los usuarios cumplan las normas", afirmó Casado. La jefa de la Demarcación de Carreteras en Asturias, Mireya Muñoz, subrayó que campañas como la que empezó ayer y se prolongará hasta este domingo, son "muy necesarias y esperadas". En Asturias se producen una media de 15 cortes al día en carreteras para trabajos de conservación o construcción, en los que hay cerca de medio centenar de trabajadores. Por ejemplo, la reparación de la pasarela peatonal sobre la autovía de Mieres obligó ayer a desviar el tráfico por la calzada en el sentido a Oviedo y a limitar la velocidad a 40 kilómetros por hora, según detalló Mireya Muñoz. En la actualidad hay diez obras en conservación y construcción en Asturias. Las responsables de la Jefatura Provincial de Tráfico y de la Demarcación de Carreteras coincidieron en que el tramo más conflictivo actualmente por el desarrollo de obras dentro del mapa vial asturiano es el correspondiente a la autopista Y, donde se construye el tercer carril. Por otra parte, Asturias será una de las ocho autonomías donde Tráfico formará este curso a los profesores de Educación Física que impartirán clases de ciclismo y educación vial en los centros escolares, dentro del marco de la nueva ley de Educación (Lomloe).