Juan Manuel García Traviesa, el joven ganadero "majo y servicial" hallado muerto en el monte en Amieva: no hay indicios de accidente con su quad

El pueblo de Amieva, en el concejo del mismo nombre, está consternado por el fallecimiento de Juan Manuel García Traviesa, el joven de 23 años que falleció este martes mientras cuidaba el ganado. Se baraja una muerte por causas naturales, a falta de que lo confirmen la investigación y la autopsia. Hasta sesenta vecinos de Amieva y los pueblos limítrofes se reunieron en la tarde de este martes para buscar al joven, del que no se sabía nada desde las dos de la tarde, cuando subió con el quad para ver el ganado. Los vecinos le llamaron, pero no daba señales de vida. “Siempre contestaba al teléfono, por lo que nos empezamos preocupar mucho”, indicó el taxista del pueblo.

Se da la circunstancia de que el padre del joven falleció hace unos cuatro meses, también repentinamente y trabajando. El padre se había dedicado a la construcción, pero la familia tenía ganado "de toda la vida". “Era muy majo, buena persona”, añadió el mismo vecino. "Era buen chaval y muy servicial", confirman otros residentes en Amieva.

En el pueblo no se explican qué pudo pasar a una persona tan joven. La posición del quad, encontrado antes que el cuerpo y no lejos de éste, descartaba que hubiese tenido un accidente. Asimismo, no había indicios ni de acción de terceros ni de otro tipo de muerte causada. El vehículo estaba aparcado en el camino. En principio, parece plausible la hipótesis de una muerte natural sobrevenida, aunque no sea frecuente a edades tan tempranas, de ahí que la autopsia será clave en este caso.

Sea como fuere, conocidos y vecinos no son capaces de halla explicación coherente a lo sucedido. Juan Manuel García Traviesa deja madre, muy afectada además pues se le suma a la reciente pérdida de su marido, y un hermano y una hermana.

Sobre las siete y media de la tarde de este martes, los vecinos pidieron la ayuda de los servicios de emergencia. A la zona se desplazó el equipo de rescate de Bomberos del SEPA, el la Unidad de Drones, y la Unidad Canina de Rescate. También se movilizó al Greim de Cangas de Onís. En la zona de La Visitancia, se encontró el quad del joven, y a unos 200 metros, sobre un bardial, estaba el cuerpo del infortunado joven. El cadáver fue porteado hasta el furgón fúnebre que lo trasladó al Instituto de Medicina Legal, donde esta mañana se ha practicado la autopsia. Está previsto que la capilla ardiente quede instalada en Cangas de Onís.