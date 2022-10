"Esto me ha matado: era una mujer muy positiva, perfecta", dice el novio de Vera Feliz

"Esto me ha matado, ha matado todos los proyectos de vida que teníamos juntos, tener un hijo... Es un infierno volver a casa, ver sus cosas y saber que ella no va a estar nunca más", se lamentaba este martes, en el tanatorio de Los Arenales de Oviedo, Ignacio Germán Díaz, pareja desde hace siete años de Vera Feliz, cuya vida se truncó este lunes de madrugada en una carretera regional del sur de León. "Tenía que haberla llevado yo en nuestro coche, no se hubiese producido el accidente y aún la tendría conmigo", se torturaba este uruguayo de 36 años, que ayudaba en la gestión del establecimiento que regentaba Vera en Oviedo. "No dejo de preguntarme cómo podría haberse evitado todo esto", añadió.

Tropic Nails, en la calle Santa Susana, "era su tercer local, en el que llevaba seis años. Antes tuvo otros dos, los dos en la calle Martínez Marina", aseguró por su parte una clienta y amiga, Toñi Rodríguez, que no podía esconder las lágrimas, como otras amigas de la fallecida que este martes quisieron dar el pésame a Díaz, a la desconsolada madre de Vera y a su hermanos. "Era pura alegría, siempre feliz, siempre con proyectos, siempre formándose, siempre tratando de superarse", añadió la misma mujer. No solo ella se formaba. "Siempre nos impulsaba a hacer cursos. Empezamos siendo dos trabajando, luego pasamos a ser tres, y terminamos siendo cinco. Era muy trabajadora, siempre estaba de nueve de la mañana a diez de la noche en el local, sin parar", indicó una de sus empleadas. A Yolanda Álvarez, la otra fallecida en el siniestro de Villamañán, la conoció hace unos cuatro años "en un curso de pestañas que nos pagó a todos. Yolanda era muy buena chica, tenía hasta su propia marca. Había estado trabajando en su propia casa, en un espacio especial que tenía, y ahora estaba preparando un local a su gusto en Avilés", indicó la misma trabajadora. Con el tiempo, Vera se había convertido en toda una referencia en la el mundo de la estética en Asturias y siempre aspiraba a más, a estar presente en ferias como la celebrada el pasado fin de semana en Madrid. "Vera era la mujer más feliz del mundo", añadió su novio. "Era de un positivismo absoluto. Estaba entregada a la estética y, de hecho, era la mejor de Oviedo, siempre innovando, siempre mejorando. Además, enseñaba mucho a sus trabajadoras, porque se había formado mucho", no dudó en asegurar. Ignacio Germán Díaz se dolió de la muerte de "una mujer sana, sin vicios, y mientras tanto los malvados siguen vivos". El joven confesó que amaba con locura a la joven fallecida. "Era una perfección de mujer, y sobre todo muy buena persona, no había ninguna sombra en nuestra relación", confesó. "No sé qué va a ser de mí, teníamos una relación de todos los días, muy pegada", explicó. Este miércoles, Vera será incinerada y el jueves habrá un funeral, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa María la Real de Oviedo.