Pepe Monteserín (Pravia, 1952) adora las montañas desde su niñez en el colegio San Luis. También la escritura. Por eso era casi inevitable que terminase escribiendo un libro dedicado a las cumbres, y así ha sido. El título, "Por todo lo alto", es toda una declaración de intenciones. El volumen relata sus incursiones a los 78 techos de los concejos de Asturias y a otros 52 de las provincias de España. En la presentación, ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, no quedó ni un solo hueco libre para escuchar al autor y colaborador de este diario, donde ha publicado más de 6.000 artículos.

"He subido 500 montañas, pero no considero que sea ninguna hazaña", señaló el escritor. Todo empezó cuando Raquel, su mujer, le regaló el libro "Los techos de España". "Decidí que yo quería coronarlos", aseguró.

Con el paso de los años "y un esfuerzo sobrehumano", según sus palabras, lo logró. Monteserín dejó claro a lo largo del acto que no se considera un gran escalador, "pero he tenido muy buenos amigos montañeros". Ayer estuvo acompañado de Melchor Fernández exdirector del diario, y del montañero y colaborador del periódico Carlos Fernández Llaneza. Ambos son grandes conocedores de los montes de Asturias y sus recovecos. "Una de las fotos del libro que más me gusta es la del Collado Jermoso al amanecer", señaló Melchor Fernández, que comparte con Monteserín la admiración por cumbres como Peña Mea que, con sus 1557 metros de altitud, es una de las más conocidas de Asturias. "Su silueta inconfundible domina la vista desde Pola de Laviana. Se puede subir desde el pueblo allerano de Pelúgano y desde Tolivia, en el concejo de Laviana", explicó el exdirector del diario. Fenández dio algunas pinceladas biográficas de Monteserín, casado con una mexicana de Veracruz y padre de un niño. En un momento de su vida las lesiones le obligaron a dejar las ascensiones, pero en 2015 el fisioterapeuta José María Platero obró el milagro y el escritor pudo volver a la montaña. Carlos Fernández Llaneza coincide a menudo con Monteserín en el Naranco, donde suelen cambiar impresiones. "Al Naranco voy desde pequeño, allí aprendí a querer a las montañas", indicó Fernández Llaneza, también colaborador del periódico.

En el acto estaba prevista la intervención de Pedro de Silva, expresidente del Principado y abogado, que excusó su presencia con una cariñosa carta que fue leída por Monteserín, en la que alabó su obra literaria. Monteserín, que también puso de largo el "Diccionario humorístico de un escritor", en el que reúne términos extraños y poco frecuentes que ha ido anotando a través de los años, contó que justo ayer debería estar saliendo para el Everest con sus buenos amigos del Grupo "Kilimanjaro". "No me apeteció hacerlo; ahora veo muchas películas de montaña, también estoy agotado de tanto leer", señaló.

Llegado el momento de la jubilación, Monteserín, aparejador de profesión, decidió hacer como su admirado Hernán Cortés. "Quemé las naves y decidí dedicarme a la escritura para hacer algo que considero relevante".

El escritor, que cuando era estudiante en la Universidad de La Laguna (Tenerife), llegó a subir al Teide con zapatos de calle, para ver el famoso amanecer desde las cumbres, se mostró muy agradecido con LA NUEVA ESPAÑA, donde empezó a colaborar como articulista.

"Esa fue una de las cosas más importantes que me han pasado en la vida", resaltó.

En el "Diccionario humorístico de un escritor", editado por Trea, Monteserín aparece en la portada con un pájaro en la cabeza. "Este diccionario es el compendio de todas las palabras extrañas y curiosas que llevo anotadas desde la adolescencia; yo mismo lo consulto muchas veces y me resulta muy útil", indicó.

Una de las grandes pasiones de Pepe Monteserín es cantar y en un día tan importante sus compañeros del coro "Los lunes a las ocho" quisieron regalarle una actuación sorpresa que sirvió como broche musical a la presentación. José Manuel Álvarez Rueda, que fue propietario del restaurante musical "Blanco satén", fue el encargado de preparar todo para que Monteserín no sospechase.

La sorpresa del escritor fue mayúscula cuando vio como de pronto cantantes y guitarristas salían al escenario del Club Prensa Asturiana para interpretar algunos de sus temas favoritos: "Alma, corazón, y vida", "Los guaduales" y "Amigos así". Monteserín se sumó al coro con su magnifica voz de tenor y cantó por todo lo alto, claro.