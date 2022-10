El Colegio de Médicos de Asturias y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) firmaron ayer un acuerdo marco de colaboración en virtud del cual se comprometen a desarrollar programas conjuntos. El convenio, que estará vigente durante los dos próximos años, fue suscrito por el presidente de la corporación médica, Luis Antuña, y el director de la FINBA, Faustino Blanco. Al acto asistieron los consejeros de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y de Ciencia, Borja Sánchez.

Luis Antuña destacó que acuerdos de esta naturaleza contribuyen "a mejorar la calidad de la salud de los pacientes y de la sociedad en su conjunto". Entre tanto, Faustino Blanco señaló que se trata de "un primer paso en la idea de articular al conjunto de las profesiones sanitarias en torno a un proyecto de excelencia en biomedicina".

