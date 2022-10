Vera Feliz y Yolanda Álvarez: dos vidas rotas en el accidente mortal de León

"Esto me ha matado, ha matado todos los proyectos de vida que teníamos juntos, tener un hijo... Es un infierno volver a casa, ver sus cosas y saber que ella no va a estar nunca más", se lamentaba este martes, en el tanatorio de Los Arenales de Oviedo, Ignacio Germán Díaz, pareja desde hace siete años de Vera Feliz, cuya vida se truncó este lunes de madrugada en una carretera regional del sur de León. "Tenía que haberla llevado yo en nuestro coche, no se hubiese producido el accidente y aún la tendría conmigo", se torturaba este uruguayo de 36 años, que ayudaba en la gestión del establecimiento que regentaba Vera en Oviedo. "No dejo de preguntarme cómo podría haberse evitado todo esto", añadió.

Tropic Nails, en la calle Santa Susana, "era su tercer local, en el que llevaba seis años. Antes tuvo otros dos, los dos en la calle Martínez Marina", aseguró por su parte una clienta y amiga, Toñi Rodríguez, que no podía esconder las lágrimas, como otras amigas de la fallecida que este martes quisieron dar el pésame a Díaz, a la desconsolada madre de Vera y a su hermanos. "Era pura alegría, siempre feliz, siempre con proyectos, siempre formándose, siempre tratando de superarse", añadió la misma mujer. No solo ella se formaba. "Siempre nos impulsaba a hacer cursos. Empezamos siendo dos trabajando, luego pasamos a ser tres, y terminamos siendo cinco. Era muy trabajadora, siempre estaba de nueve de la mañana a diez de la noche en el local, sin parar", indicó una de sus empleadas.

A Yolanda Álvarez, la otra fallecida en el siniestro de Villamañán, la conoció hace unos cuatro años "en un curso de pestañas que nos pagó a todos. Yolanda era muy buena chica, tenía hasta su propia marca. Había estado trabajando en su propia casa, en un espacio especial que tenía, y ahora estaba preparando un local a su gusto en Avilés", indicó la misma trabajadora. Con el tiempo, Vera se había convertido en toda una referencia en la el mundo de la estética en Asturias y siempre aspiraba a más, a estar presente en ferias como la celebrada el pasado fin de semana en Madrid.

"Vera era la mujer más feliz del mundo", añadió su novio. "Era de un positivismo absoluto. Estaba entregada a la estética y, de hecho, era la mejor de Oviedo, siempre innovando, siempre mejorando. Además, enseñaba mucho a sus trabajadoras, porque se había formado mucho", no dudó en asegurar. Ignacio Germán Díaz se dolió de la muerte de "una mujer sana, sin vicios, y mientras tanto los malvados siguen vivos". El joven confesó que amaba con locura a la joven fallecida. "Era una perfección de mujer, y sobre todo muy buena persona, no había ninguna sombra en nuestra relación", confesó. "No sé qué va a ser de mí, teníamos una relación de todos los días, muy pegada", explicó. Este miércoles, Vera será incinerada y el jueves habrá un funeral, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa María la Real de Oviedo.

"Fue una desgracia, tenía un gran futuro", recuerdan entre sollozos a Yolanda Álvarez

"Fue una desgracia, era muy joven", lamentaba una joven en el tanatorio de Avilés, que quiso despedirse de la corverana Yolanda Álvarez Vázquez, de 27 años y con una gran vitalidad, truncada por un trágico accidente en Villamañán (León). Hace años decidió que lo suyo era la estética y con tesón se había hecho un hueco en ese complicado mundo. "¡Por qué, por qué, por qué!", decía un hombre entre sollozos sobre el fallecimiento de una mujer, que pese a su juventud, había montado su propia marca de referencia, "Yolinda’s world eye lash", que gestionaba desde su "centro de operaciones", situado en la vivienda familiar, en la urbanización de Los Balagares (Corvera), donde disponía de una habitación dispuesta con lo necesario para alargar las pestañas tanto como se podía. En 2018 ya relató a este periódico, nada más triunfar en un campeonato en Croacia, que recibía encargos para colocar pestañas postizas para bodas, cumpleaños y también "para momentos importantes". Álvarez Vázquez había participado en concursos europeos e internacionales siempre dejando el pabellón alto. Los padres de Yolanda, Manuel y Otilia, "Oti", son muy conocidos.

"Estaba reconocida a nivel nacional e incluso internacional y tenía un gran futuro por delante", señalaron sus allegados, que aún siguen sin dar crédito a lo sucedido. Algunas de sus amistades siguieron su participación en el congreso de estética en el Ifema (Madrid) a través de la red social Instagram: "Se la veía tan ilusionada, tan feliz" en una feria en la que “Yolinda’s world” tuvo su propio stand. Horas después de su último vídeo en la red social, llegó el trágico accidente que se llevó por delante su vida.

La corverana defendió en estas mismas páginas que su labor requiere una constancia y un tesón especiales, como el que se había empeñado en construir desde hace años. Decía en 2019 que "es un trabajo que requiere mucha práctica". Su habilidad ha permitido poner "ojos bonitos a decenas de mujeres". Con el tiempo comprobó que el boca a oreja funcionaba y cada vez tenía más clientela que veía sus avances a través de internet.

La pena inundó también las redes sociales. El club patín Virgen de La Luz expresó sus condolencias por la pérdida de la que siendo niña fue una de sus miembros, también el peluquero y amigo de la víctima Agustín Hernández, y muchas personas más que quisieron acompañar a su familia en estos días tan duros. "Qué injusta es la vida, con tan solo 27 años y una gran trayectoria", era una de las frases más repetidas.

El cadáver será recibido hoy miércoles a las 14.00 horas en la sala multiconfesional del tanatorio, donde se oficiará la celebración de la Palabra de cuerpo presente y, acto seguido, se procederá a su incineración en el Tanatorio de Avilés. La familia rogó que nadie enviara flores y, si alguien lo deseara, pueden hacer una donación a la Fundación Mensajeros de la Paz de Avilés.