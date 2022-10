Asturias, de las regiones en las que más ha caído la producción de leche, un 8%

El precio medio de la leche de vaca percibido por el ganadero asturiano el pasado mes de agosto fue de 46,6 céntimos por litro, un 34% más que hace un año. Son los últimos datos que maneja Sadei. Una subida considerable y destacada –ha sido progresiva desde principios de 2022–, por la que los productores llevaban clamando hace mucho tiempo. Pero cuando ha llegado ha sido tarde y mal, es decir, ya se queda corta para lo mucho que también ha aumentado la factura de los insumos (costes de producción), como energía, piensos, plásticos...

"Debería subir hasta 60 céntimos como poco para que empiece a compensar producir de nuevo leche", sostiene rotunda Mercedes Cruzado, secretaria general de Coag en Asturias. Porque si las explotaciones lecheras dejan de ser rentables, se dejará de producir leche y, por tanto, esta escaseará. Como ya ocurre. "Está pasando lo que ya advertimos no meses atrás, sino en junio de 2021. Lo dije varias veces: que de no hacernos caso y pagar bien la leche, caería la producción. Y así sucede", añade Ramón Artime, presidente de Asaja.

Lo cierto es que los distribuidores y la industria han acusado en las últimas semanas problemas para poder llenar los lineales de los supermercados, en algunos sitios vacíos. Uno de los ejemplos más conocidos es Mercadona, con dificultades para mantener la producción de su marca. Y esto puede ir a más en los últimos meses, advierte Artime. "Todo es incertidumbre y los costes de producción crecerán", avisa. La guerra de Ucrania no ha hecho más que empeorar una crisis que venía de atrás, ya con la energía disparada, los abonos también, la sequía lo complicó todo... "Pero sobre todo la culpa es de la industria y la distribución, que racanearon precios. Ahora lo sufren porque ya no es que no tengan proveedores en España, sino que el problema es generalizado en todo el mundo. Salvo Argentina, la producción ha caído en picado en los principales países lecheros", asegura el presidente de Asaja.

Asturias tiene una caída de producción, según los datos del sindicato, de las más altas de España: en torno al 8%. Son unas 1.100 explotaciones lecheras las que operan en el Principado, "aunque igual la cifra se ha quedado vieja ya, no creo que lleguen. Cierra una al día", calcula el líder de Asaja. Muchas optaron directamente por cerrar; otras, reducir producción al deshacerse de vacas viejas; algunas han optado por cambiar de modelo, de leche a carne. "En Navarra ya han habilitado ayuda a los ganaderos y aquí esperamos que el Principado haga algo", reclama Ramón Artime.

Coincide en su análisis con Mercedes Cruzado, quien también señala a la industria a y la distribución como principales culpables de la escasez de leche a la venta. "Se veía venir, no lo quisieron aceptar y ahora esto. Las medidas que se han adoptado bien están, pero deberían haber sido antes. Insisto, lo que ha subido el precio de leche al productor es ya poco, debe ampliarse más", apunta la secretaria de Coag.

Lo cierto es que las facturas de los ganaderos no dejan de crecer, como poco y en líneas generales se han multiplicado los costes por dos. "La liquidez y la rentabilidad es nula. Nadie puede aguantar. Menos si viniéramos de un periodo bueno, porque la gente tendría reservas. Pero es todo lo contrario. La gente ya venía mal y esto se ha complicado. No quedó otra que vender ganado para pagar las facturas", describe Cruzado.

"Se reían de nosotros cuando les advertíamos de que no iba a haber leche. Nos decían que la traerían de fuera y ahora, ¿qué? Se han cargado la gallina de los huevos de oro", cree la sindicalista y también ganadera, en su caso, de carne. "Se debe seguir por la senda de pagar mejor el litro y así poco a poco se reconducirá la situación. Esperemos".