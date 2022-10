"Hay que ir a un Podemos más fuerte para ser determinantes y útiles, no a la liquidación"

Rafa Palacios, portavoz parlamentario de Podemos en la Junta General, ha asumido la imagen parlamentaria del partido tras el relevo del exsecretario general, Daniel Ripa. Algunos dirigentes del PSOE le achacan excesiva dureza en sus intervenciones parlamentarias. En el proceso para elegir candidata autonómica, Palacios se integra en la candidatura de Alba González.

–¿Qué pasa? ¿Hay dos Podemos dentro del partido?

–Hay solo un podemos, una dirección del partido fuerte, que intenta fortalecer los territorios. Esa es la diferencia con la anterior. Y esta dirección tiene un largo recorrido. En estas primarias no se elige otra. Podemos hay uno.

–Entonces, ¿por qué parece que se repite la batalla de la elección de secretaria general?

–Porque hay gente que no aceptó que perdió aquellas elecciones y que se pedía un cambio y renovación. Y es que hay dos visiones claras: una parte que creemos que Podemos hay que fortalecerlo, y es una herramienta útil para construir ese frente amplio; y otra que no se referencia en Podemos, porque abandonaron los concejos y solo les interesa tener un puesto en la Junta.

–Convendrá conmigo que han sido meses convulsos en Podemos. No es habitual una sanción a un exsecretario general, Daniel Ripa, y que además resulte invalidante para que opte a ser candidato.

–La dirección actual hemos huido de hacer declaraciones sobre esto, porque hacerlo perjudica al partido. Y nos callamos muchas cosas, no respondimos por no hacer daño a la organización. Pero a nadie se le sancionó por causas administrativas, sino por sanciones muy graves. Ripa amparó y no actuó ante una denuncia de acoso laboral; tanto él como el secretario de Organización. Eso es muy grave. Pero no pusimos sobre la mesa otras cosas, como que cuando se cambió el portavoz en la Junta, el anterior (Daniel Ripa) se negó a firmar el cambio en la cuenta bancaria del grupo. Eso bloqueó fondos durante dos meses, poniendo en peligro sueldos. Y callamos. Ha habido un caudal de mentiras por el rechazo a aceptar un resultado democrático.

–¿Intentaron recobrar la unidad?

–A Covadonga Tomé se le ofreció continuar como responsable de Sanidad y se negó. Admito que a veces no contestar permite que se instale un relato que no es cierto. A nadie se ha expulsado, solo sancionado, para que sirva para que entiendan lo que se ha hecho mal y puedan volver a participar en la organización.

–Yolanda Díaz quiere "sumar" pero no sabemos cómo. ¿Cree que se entiende ese debate en la izquierda del PSOE o parece un guirigay?

–Hay dos momentos. Tenemos unas elecciones generales en las que Yolanda Díaz será la candidata. Así lo asumimos todos. Será en un espacio en construcción para el que cuanto más fuerte sea Podemos más contribuiremos a esa coalición. Eso es en 2023. En las municipales y autonómicas, Yolanda Díaz ya dijo que no actuará. Lo que estamos planteando es que es necesario encontrarse entre las formaciones. Hemos estado 10 meses trabajando para reconstruir los lazos que se rompieron.

–¿Por qué?

–La relación con IU o Comisiones Obreras fue nefasta. El objetivo es que desde la confianza y el trabajo común encontremos espacios compartidos. Tenemos experiencias en concejos. Ahora hay que hablar de Podemos, porque si somos débiles será más difícil la construcción colectiva. Eso se ve en el Gobierno central: nuestra presencia fue determinante para acometer reformas y aprobar leyes. Eso solo cabe con un partido fuerte: a eso hay que ir, no a la liquidación.

–¿Por qué no es la candidata autonómica Sofía Castañón?

–Eso se decidió tras un análisis. Mirando atrás y pensando en nuestras debilidades, nos percatamos de que si concentrábamos en una sola persona voz del partido y representación institucional, no nos fortaleceríamos. Sofía se concentrará en el trabajo de la organización y proponemos a una compañera, Alba González, una mujer brillante, para que nos represente en la Junta. Así podremos construir esa pluralidad de voces. Trabajamos en esa bicefalia.

–¿No será Castañón candidata a las generales?

–Eso queda lejos y se decidiría en otros ámbitos, como le he dicho. La idea en este momento es que sea nuestra coordinadora con dedicación exclusiva.

–¿Y con IU habrá confluencia? ¿Han hablado ya algo sobre eso?

–Venimos de una época en la que se rompieron canales de comunicación y ahora hemos empezado de nuevo. En muchos concejos habrá candidaturas conjuntas. En el ámbito autonómico, queremos esperar a que pase este proceso nuestro, pero hemos expresado a IU y otras organizaciones la voluntad de construir conjuntamente esa alianza, si es posible. Hemos hablado de manera formal e informal, pero nos faltaba trabajo común. Con tranquilidad hay que restañar muchos desencuentros.

–Se le ve duro en el discurso. Con el Presidente Barbón en el debate de orientación política, mismamente; con la consejera Melania Álvarez, esta semana...

–El Presidente está acostumbrado a que le digan a todo que sí, que todo está bien, y acaba creyéndoselo. No fui duro, solo señalé lo que él no señaló: había pintado una maravilla de Asturias. Y nosotros le dijimos los problemas y no le gustó. Venimos soportando descalificaciones, en especial del Vicepresidente. Con la Consejera tengo una excelente relación y lo que le dije fue que las declaraciones que había hecho sobre el salario social debían llevarle a reflexión, porque solo le pasan la mano la derecha y la extrema derecha. El salario social ayudó a mucha gente a soportar muchas crisis. Nadie se convierte en vago por 400 euros.

–¿Cómo afronta la negociación presupuestaria?

–Ni con agua hirviendo nos levantarán de la negociación. Estamos ya preparando propuestas realistas para que haya mayoría de fuerzas de la izquierda, en vez de recurrir a esa "aritmética variable" que acaba con cesiones a la derecha.

–¿Comparte la estrategia fiscal del Ejecutivo asturiano?

–Nuestra propuesta es que quien más tiene, más debe pagar. E insistiremos. Pero hay una cerrazón del PSOE para debatir esas cuestiones fiscales para los que tienen más ingresos. Aquí se opta por deducciones; algunas nos parecen adecuadas y otras de otra época, como el cheque bebé. Fue fallida en Extremadura. Nos sentaremos, las miraremos, diremos cuáles nos gustan y cuáles no. Pero es una decepción que no se plantee una fiscalidad progresiva con medidas valientes en Asturias, como las que ha hecho el Gobierno central.

–La legislatura ya está en la recta final…

–Y ha sido fallida. E insisto en que la FSA ha sido culpable de que no haya reforma del Estatuto, o que no se hayan activado leyes o reformas que eran necesarias. La gente se queda en lo lingüístico en la reforma del Estatuto, que es importante, pero había muchas más cosas. Por eso, es una legislatura fallida, sacando leyes de mala manera y con muchas decepciones.