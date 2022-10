Mallada elude hablar del debate interno sobre el candidato del PP al Principado: “No me voy a prestar a eso, he venido a hablar del Presupuesto autonómico”

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha declinado este mediodía valorar la situación interna sobre la búsqueda del próximo candidato popular a las elecciones al Principado, con el argumento de que no quería desviar la atención del motivo de la convocatoria de la rueda de prensa, que era el destino de la recaudación adicional que el Principado recaudará de los principales impuestos, el IRPF y el IVA por el efecto de la inflación. “No me voy a prestar a eso. He venido a hablar del Presupuesto autonómico. Este tema es demasiado importante y no voy a responder a ninguna otra pregunta”, manifestó la dirigente popular.

“Entiendo el interés, pero no nos podéis pedir este trabajo para derivar esta rueda de prensa a otra cuestión. Estoy trabajando en trasladar la situación que estamos viviendo, que es preocupante para muchos asturianos por las dificultades que tienen en el día a día. Me dedico a esto y no quiero sorprenderme luego con otra cuestión. ¿No es entendible?”, planteó la presidenta de los populares asturianos, que también dijo desconocer si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá mañana a Oviedo para asistir a los actos de los premios “Princesa de Asturias” en el Reconquista y el Campoamor. “No llevo la agenda del presidente”, se limitó a manifestar.