Peluquera de vuelta en El Escamplero

Eva María Nava García es una emprendedora rural en toda regla pues, antes de poner en marcha su negocio en la parte baja de su propia casa, en un barrio de El Escamplero, en Las Regueras, estudió la necesidad de ofrecer sus servicios en una zona en la que carecían de peluquería, desde hace unos 18 años que cerró la última. Sin embargo, el camino hasta poner en marcha el local, el pasado mes de mayo y con el nombre de Eva Peluquería Unisex, no fue fácil.

"Empecé joven a trabajar cara al público. Primero en una frutería en La Argañosa, en Oviedo, y tiempo después pasé a trabajar en un supermercado donde estuve unos 23 años. Cuando quedé en paro no encontraba trabajo en ningún sitio y me dije que tenía que hacer algo. Sabía que hacía unos 18 años que la peluquería que había aquí había cerrado y a mí la verdad que el oficio de peluquera siempre me había gustado, con lo que me puse a estudiar esta profesión dos años y terminé sacando el título en Oviedo, que fue justo cuando me pilló la pandemia, como a tantos otros. Mi fin era, sin duda, poner en marcha mi propio negocio", explica esta profesional. Habilitó la peluquería donde antaño había una habitación.

"Mi yerno hizo la obra y no fue difícil; si fue más lento fue por el papeleo. Recuerdo que para abrir el hueco de una puerta tardaron cinco meses en dar el permiso, pero bueno finalmente aquí estamos, con ilusión y con ganas", dice Eva desde el mostrador de su peluquería, un local muy atractivo, decorado con gusto y donde su espacio ha sido aprovechado al máximo para atender a sus clientes.

"La gente me animó a abrir, todo el mundo me decía que hacía mucha falta una peluquería en Las Regueras. Voy poco a poco, pero a paso firme. Por otro lado, no pago ningún alquiler, yo vivo aquí con mi padre, nunca mejor puedo decir que tengo el negocio en mi propia casa".

En cuanto a su clientela, señala que buena parte de ella "es gente mayor, pero curiosamente también tengo gente muy joven e incluso niños que me traen los padres porque quieren cortes de pelo modernos, ellos vienen con las ideas muy claras. También hago domicilios cuando me llaman para aquellos que no se pueden trasladar aquí. Yo hago peinados habituales para las señoras mayores, cortes de cabello clásico para hombres y mujeres, pero también otros más modernos, incluidos tratamientos de color y mechas para quien me los demanda, además de manicura", matiza.

Esta emprendedora rural añade, con claridad meridiana, otra razón de abrir su propia peluquería en su pueblo. "Yo tenía que cotizar para mi jubilación y como no había manera de que me contrataran, porque cuando eres mujer y mayor de cincuenta años resulta muy difícil, entonces decidí poner en marcha mi propio negocio aquí, que para eso me había preparado. Esto lo pagué yo todo con mis ahorros, no tuve ayuda alguna", matiza.

Cree Eva María Nava que se puede vivir y emprender en el pueblo "si primero averiguas qué se necesita en el pueblo y de qué puedes vivir".