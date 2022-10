La segunda dosis de refuerzo del covid vuela: ya llega a los asturianos de 65 años

La vacunación anticovid avanza a gran ritmo en Asturias. De hecho, progresa por encima de las previsiones. La administración de la segunda dosis de refuerzo, que va hacia abajo en edad, ya ha llegado a los asturianos de 65 años. Entre tanto, ayer, los ingresados por coronavirus en los hospitales asturianos eran 95: de ellos, 93 en planta y 2 en cuidados intensivos (UCI). Esta cifra pone de relieve que la curva de la octava ola sube muy despacio o casi está estancada. En realidad, en los últimos tiempos la curva de ingresados muestra un sube y baja. Lo último ha sido un ligero descenso: el pasado día 17 se llegó a 100 hospitalizados; y unos días después, el 21, se bajó a 75.

De nuevo, "circulación controlada". Con arreglo a este y a otros parámetros referidos a la ocupación de los hospitales, Asturias ha recuperado la etiqueta de "circulación controlada" después de once días en estado de nivel "bajo" de alerta.

Casi 125.000 vacunados. Hasta anteayer, miércoles, se habían aplicado 123.050 pinchazos del segundo refuerzo frente al coronavirus. Todos ellos del laboratorio Pfizer. En paralelo, los pacientes que lo desean reciben la vacuna de la gripe.

Ritmo superior al previsto. El objetivo del Principado era tener vacunados del covid a todos los mayores de 70 años antes de que concluyera octubre. El ritmo real es superior. Hay que tener en cuenta que un volumen apreciable de los llamados no reciben las vacunas, bien por voluntad propia, bien por no cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no haber sufrido el covid en los tres meses anteriores. El compromiso de la Administración es que a finales de noviembre estén vacunados todos los mayores de 60 años, los trabajadores sociosanitarios y otros colectivos de riesgo para los que la segunda dosis de refuerzo ya está autorizada.

Alta tasa de cobertura. A finales de la semana pasada, el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, hizo públicos unos datos del Ministerio de Sanidad, según los cuales "en Asturias la tasa de vacunación de las personas de más de 80 años es el doble que en otras comunidades".

Agilizar la vacunación. Lo que está sucediendo es la derivada de que, días atrás, el Principado decidiera acelerar el ritmo de vacunación frente al coronavirus ante el aumento de la incidencia y de las hospitalizaciones en algunos países europeos. Así lo pidió de manera urgente el Ministerio de Sanidad a todas las comunidades autónomas. Tras este incremento, el Servicio de Salud (Sespa) ha sobrepasado varias veces las 10.000 vacunaciones diarias. La jornada con más actividad fue el martes 25, con 12.821 dosis.