El Principado abonará en 15 o 20 días todos los atrasos desde julio del turno de oficio de abogados

La indignación de los abogados del turno de oficio ha llegado al límite. Las redes sociales arden con comentarios contra el Gobierno y contra los colegios de abogados por los atrasos acumulados en este servicio de justicia gratuita para las personas que no pueden pagarse un abogado. Y es que a los letrados de oficio se les adeudan sus servicios desde el pasado mes de julio. En agosto cobraron lo que se les debía hasta el mes de junio. Desde entonces, ni un euro.

El motivo de estos retrasos requiere de cierta explicación. El Gobierno presupuestó seis millones de euros para el pago de este servicio de justicia gratuita. Sin embargo, los 9.295 expedientes del año pasado han terminado incrementándose un 60 por ciento, hasta los 15.347, según explicó el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Luis Albo, remitiéndose a una nota de la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente.

Todo ello por la puesta en marcha de una delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, al objeto de hacer frente al volumen de expedientes pendientes de resolución por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta delegación fue un triunfo de los colegios de abogados, pero ha terminado por descuadrar el presupuesto regional destinado a este cometido.

Los colegios mostraron su malestar en una reunión con la viceconsejera de Justicia el pasado 26 de septiembre. El Gobierno tuvo que tramitar una ampliación de crédito de 2,6 millones para hacer frente a ese incremento del gasto, que había agotado la partida presupuestaria destinada a la justicia gratuita. El Consejo de Gobierno aprobó el viernes de la semana pasada, día 21, el pago de esos 2,6 millones, que ahora están en tramitación en Tesorería.

Dos o tres semanas

Por tanto, los abogados del turno de oficio, a cada uno de los cuales se les deben cantidades de entre 300 y 2.000 euros, tendrán que esperar otros 15 o 20 días para poder cobrar, y ya les han avisado de que a partir de diciembre se producirán sin duda más atrasos, que no cobrarán hasta abril, debido al proceso de aprobación de los presupuestos del Gobierno del Principado.

Ni qué decir tiene que los abogados que han trabajado, e incluso adelantado su propio dinero, para asistir a personas sin posibles, están indignados por estos atrasos. Alfredo García Montes, abogado de Oviedo, asegura que «hay un descontento generalizado con la consejería, pero también con el Colegio, que da la callada por respuesta, limitándose a decir que están haciendo gestiones». Los colegios de abogados habían acordado con el Principado que los pagos del turno de oficio se realizasen mensualmente. Una nota de la vicenconsejera de Justicia tratando de explicar los retrasos ha echado más leña al fuego. «Se refiere a lo que nos tienen que pagar como ‘subvenciones’, cuando son retribuciones por nuestro trabajo», añade Alfredo García Montes. «Mientras tanto, la gente sigue cumpliendo con las guardias, de 24 horas, y adelantando dinero. Sin olvidar que se tarda mucho en resolver los expedientes, de forma que pueden llegar denegados con dos años de retraso. Se nos quita el dinero que cobramos y tanto tiempo después, peléate con el justiciable para que te pague; siempre que lo encuentres», añade García Montes.

Otra abogada, de Avilés, se queja de los impagos. «Siempre cobramos con retraso, y todos los días hay un abogado de oficio de guardia durante 24 horas, por cuya disponibilidad deberíamos cobrar alguna cantidad independientemente de que asistamos a alguien». Esta letrada pide que se dignifique la labor del turno de oficio: «Estamos trabajando en precario, no nos tratan con respeto». Lo que más le duele es que «las personas que no nos pagan, no son licenciados en Derecho, sino cargos a dedo».

Benigno Villarejo, decano del Colegio de Abogados de Gijón, indicó que, una vez que dejaron de producirse los pagos mensuales del turno de oficio, «los colegios reclamamos a la consejería, y fruto de nuestras presiones se ha articulado un crédito extraordinario para disponer de una cantidad para hacer frente a los atrasos». Según Villarejo, «se ha tratado de un problema de previsión». «Nuestra actitud ha sido estar pendientes de que se cumpliese el pago, pedir información a la consejería cuando no se abonaron las cantidades y luego reclamar que se hiciesen efectivos los adeudos», añadió. Y se mostró comprensivo con el malestar de los abogados a los que se deben sus servicios, fruto sobre todo «del desconocimiento de lo que estaba ocurriendo».

Luis Albo, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, explicó que todo el problema parte de la creación de una delegación de la Comisión de Asistencia Gratuita, que sacó adelante un número no previsto de expedientes, que «acumulaban un retraso importante». Esta delegación fue «un beneficio para los compañeros del turno de oficio». E indicó que una vez realizado el pago de los adeudos de julio a septiembre, se volverá a cobrar mensualmente el turno de oficio.