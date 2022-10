En Asturias no cabe duda de que se come bien, muy bien. El Principado cuenta con numerosos establecimientos donde se sirve buena gastronomía, pero no todos pueden presumir de llevar 40 años gozando del beneplácito de comensales no sólo de la región, sino del resto del país e incluso de otros países. Quizá la clave esté en ofrecer siempre calidad. En el más amplio sentido de la palabra. Si no, que se lo digan a los responsables del Restaurante L´Angleiru, el cual cuida todo al detalle. Empezando por sus proveedores y finalizando con el servicio que ofrecen a sus clientes desde el momento en el que entran a sus instalaciones y hasta que abandonan el negocio, normalmente con el estómago lleno y el paladar satisfecho.

Una calidad que, al hablar de sus carnes, tiene mucha presencia asturiana, pues uno de sus principales proveedores es Productos Cárnicos El Cuco. Los pitos de caleya, la Ternera Asturiana IGP, el cerdo duroc o la carne de bueytienen el sello de esta reconocida empresa asturiana, la cual, según apunta la propietaria de L´Angleiru, también le realiza "parte de la selección de carnes". Y es que se trata de una de sus especialidades. Cuentan con carnes premium y Top Marbel llegadas de todas las partes del mundo –además de las asturianas–, pues cuentan con una exclusiva selección de las mejores de Europa, ente ellas un buey con certificado de garantía de máxima calidad y maduración de 60 días. Algo que no se disfruta en todos los establecimientos. Si bien en carnes no tienen apenas competencia, no es su única seña de identidad. Y es que a cualquier asturiano o turista que conozca bien el Principado, le mentas las setas a la parrilla y se les viene a la mente este negocio familiar, ubicado en Las Vegas de San Esteban de Morcín, a escasos kilómetros de Oviedo, que abrió sus puertas el 18 de abril de 1984 Desde sus inicios, sus reponsables supieron ganarse el afecto y la fidelidad de los clientes, atraídos tanto por las buenas atenciones y la gastronomía, con una carta en la que no faltaban los platos más deliciosos de la gastronomia tradicional; como por su bello entorno, con unas incomparables vistas al Montsacro. Mención merecen también sus instalaciones, con una amplia terraza, tres comedores y otros tantos parking privados. Un espacio perfecto para acoger eventos o reuniones con un buen número de comensales. Actualmente es Liliana Gómez, segunda generación de la failia, quien está al frente del negocio. Junto a su marido, David Martín, ha sabido mantener la filosofía del negocio, el cual es actualmente todo un referente en la región tanto por sus recetas, como las citadas setas a la parrilla que preparan con una "fórmula familiar secreta" y las mejores carnes, gran parte de ellas de la mano de El Cuco; los platos de cuchara o los postres caseros como la tarta de queso, la tarta de avellana o la de frisuelos, las cuales se elaboran siguiendo recetas familiares que han pasado de generación en generación; y los mejores vinos; como por el ambiente que se respira en sus instalaciones. Liliana Gómez quien dirige el Restaurante L´Angleiru desde hace casi una década, ha reinventado el negocio, dándole un nuevo nombre y aportando un toque de modernidad a sus recetas, pero sin perder la esencia y todos los encantos que les han permitodo llegar hasta donde están y a tener un nombre dentro de la restauración asturiana.