Reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Materializar estos cuatro conceptos resulta un paso clave para avanzar hacia la economía circular. Buena muestra de ello es la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR), coordinada en Asturias por Cogersa. El año pasado, este programa de educación ambiental, promovido por la Unión Europea, contó con la participación de más de 30 países, en los que se desarrollaron más de 12.000 acciones. De ellas, 221 tuvieron lugar en Asturias, impulsadas por 142 entidades. Paz Orviz, gerente de Cogersa, destaca que "se trata de la principal iniciativa a nivel de la Unión Europea para reducir la generación de los residuos".

La propuesta es sencilla: poner en marcha cualquier acción enfocada a la circularidad entre el 19 y el 27 de noviembre, fecha en la que se celebrará la SEPR de este año. Las entidades, empresas, escuelas, asociaciones y particulares de Asturias que quieran participar deben inscribir su acción antes del 3 de noviembre en la web de Cogersa (https://actividades.cogersa.es/), en la categoría correspondiente.

El objetivo de la Semana Europea es promover la reflexión colectiva sobre la necesidad de reducir la cantidad de residuos y sus componentes más tóxicos; algo que pasa por el ecodiseño de productos, el consumo sostenible, y por promover la reparación, donación solidaria o la reutilización de los objetos usados. El lema para este año es "Textiles circulares y sostenibles. ¡Los residuos están pasados de moda!". El sector del textil es uno de los mayores consumidores de recursos del mundo, con un enorme impacto ambiental y climático. Sin embargo, las ideas a poner en marcha durante la SEPR pueden seguir cualquier otra temática enfocada a la prevención de residuos.

La acción común: una caravana itinerante de venta de ropa usada

Al igual que en años anteriores, Cogersa ha puesto en marcha una acción común, orientada a la participación de toda la ciudadanía. Para 2022, de nuevo estará operativa la caravana itinerante de venta de ropa de segunda mano, en colaboración con Cáritas Koopera. Durante varios días, esta instalación recorrerá distintas localidades asturianas y en ella los ciudadanos podrán adquirir prendas textiles usadas pero en buen estado, listas para una segunda vida. Además, cada municipio participante pondrá a disposición de los ciudadanos varios puntos de recogida textil, con el objetivo de fomentar la donación, adquisición y reutilización de ropa de hogar y prendas de vestir usadas.

Las mejores iniciativas competirán en Europa

Tras la celebración de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, en noviembre, Cogersa seleccionará las acciones más relevantes de cada categoría, que representarán a Asturias en la competición final. En una segunda fase, la organización de la SEPR en Europa elegirá a los finalistas de cada categoría, entre los que se determinará, en junio, a los cinco ganadores.

El año pasado, la entidad social Mar de Niebla fue finalista en la categoría de asociaciones/ONGs con su "Jugueteríal solidaria". En total, Asturias ha sido finalista en los premios europeos en once ocasiones, recibiendo tres galardones: dos en la categoría de empresa, con las propuestas de lucha contra el despilfarro de alimentos y prevención de residuos de CAPSA; y una, en la categoría de asociaciones, con el proyecto "The language of the sea", impulsado por varios centros de idiomas para reducir los residuos generados y liberar de basura distintos espacios naturales. Además, el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, de Oviedo, logró la mención especial del jurado en su categoría por su "Orquesta de Papel".