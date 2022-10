Una avilesina estrena un banco de ADN en Asturias para buscar a desaparecidos durante el franquismo: "Queremos darle un entierro digno a mi bisabuelo"

Diez minutos antes de las once de la mañana ya estaba ayer en las dependencias del Instituto de Medicina Forense de Asturias, en La Corredoria (Oviedo), la avilesina Patricia Rodríguez Estrada para someterse a una extracción de ADN con el objetivo de identificar los restos de un familiar desaparecido en 1937. Esta es la primera vez que esta operación se realiza en este servicio donde, a partir de este momento, se contará con un banco donde se guardarán estas muestra para, en el caso de no coincidir con los restos para los que se realiza la comparativa, se pueda seguir utilizando en el futuro en sucesivas búsquedas. Es un servicio que se ha empezado a ofrecer hace un mes y ya cuenta con 21 peticiones. Esta es la primera extracción de este tipo que se realiza en estas dependencias aunque previamente a esta, se hizo otra a una mujer de unos 94 años en su domicilio particular.

La vecina de Avilés, que realizó todos los trámites pertinentes para acceder a esta prueba, cree que los restos de su bisabuelo podrían encontrarse bajo el suelo, a la entrada del cementerio de Santianes de Molenes (Grado), después de haber acudido allí dos expertos en este tipo de búsquedas, y examinar la ubicación concreta donde se cree que están. Esa ubicación concreta, explica, es porque “así lo creen dos tíos míos, que también vendrán al Instituto a que les saquen muestras de su ADN, y por eso se enviaron allí a estos expertos. Como el cementerio sufrió varias modificaciones a lo largo de los años, se supone que lo habían enterrado a la puerta del cementerio para que así, como le dijeron a mi abuela, lo pisara la gente al entrar. Luego se modificó el cementerio y se supone que está como a ocho metros de la puerta del camposanto. Ahora lo que hay que hacer es pedir los permisos correspondientes y hacer las gestiones para ver si se pueden sacar esos restos”, explica la avilesina. Y añadió: “Hay que pedir permiso al Arzobispado, pero no creo que tengamos problemas. Luego, lógicamente, hay que dejar el cementerio en las mismas condiciones en las que estaba”.

No se saben, con seguridad, los motivos de la muerte de su bisabuelo, José Manuel Álvarez Fernández, que por entonces era el alcalde de Santianes de Molenes, tal como afirma su bisnieta. “Unos dicen que lo mataron por las envidias, pero no se sabe quién, y otros que si pudo haberse suicidado. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió. Me contaron que en su momento acudieron a su casa dos guardias civiles a preguntar por sus hijas. Mi bisabuelo se quedó viudo con varios hijos. Mi abuela era la mayor. Las tres hermanas eran maestras. Por aquel tiempo era algo muy raro en los pueblos que un hombre diera estudios a sus hijas, era un hombre adelantado a su tiempo”, cuenta. Y a renglón seguido añade: “Mi bisabuelo no tenía ideología ninguna, como le pasó a mucha gente durante la guerra, pero si alguien se encabezonaba en denunciarte, pues ya estaba. No tenía ideas concretas, aunque no era de derechas, pero tampoco estaba vinculado a ningún partido político de izquierdas. Una hermana de mi abuela sí”.

Tanto Patricia Rodríguez Estrada como dos de sus tíos creen que los restos de su bisabuelo están donde siempre les dijeron. “Mi abuela era una mujer muy católica y muy cristiana. Siempre se vincula a la gente de izquierdas con las personas no creyentes, y no es así. Mi abuela murió con mucha pena. En nuestro caso, siempre pensamos que sus restos están ahí. Mi abuela siempre vivió en casa, con mi madre y conmigo. Nunca quiso entrar en el cementerio del pueblo porque suponía que pisaba por donde estaba su padre”, señala.

Una vez concedidos los permisos y extraídos los restos en dicha ubicación, se procederá a cotejar su ADN con el de esta avilesina y sus dos tíos, que también acudirán los próximos días al Instituto de Medicina Legal de Asturias. “Lo único que queremos es sacar sus restos de donde están y darle un entierro digno, como siempre quisimos todos, sobre todo mi abuela y mi madre. Es una asignatura que tenemos pendiente y que nos gustaría cerrar porque es, sin duda también, un caso de justicia social”, explica.

Precisamente hoy 31 de octubre, se celebra por primera vez el día en Homenaje a las víctimas del franquismo, la guerra civil y la dictadura, que marca la Ley de Memoria Democrática. Patricia Rodríguez dijo: “Me parece muy bien que se celebre este día. Hay que dar visibilidad a las cosas que pasan. Hasta que no se les da visibilidad no creo que se pueda pasar página. Una vez que ya se pasa esa página es cuando en realidad empieza la democracia en sí, y podemos vivir en paz. Al menos esa es mi opinión”.