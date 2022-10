Barbón ha vuelto a contagiarse con covid. El presidente del Principado ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter que esta mañana se sometió un test de antígenos que ha dado resultado positivo. El socialista afirma que se practicó la pruebas tras encontrarse mal. Por este motivo, Barbón ha anunciado que suspende sus actos públicos, aunque tiene previsto trabajar desde Presidencia con normalidad.

Ésta es la segunda ocasión en la que Adrián Barbón se contagia de covid. La anterior fue el pasado diciembre, por la variante ómicron. Tal y como él mismo relató después, en aquella ocasión se sometió a un test en un cribado premio a la celebración del congreso de la FSA, que dio positivo pese a que no tenía síntomas. Días después sufrió un empeoramiento súbito, acompañado de baja saturación de oxígeno, que le llevó al HUCA. "Allí me hacen un placa, en la que aprecian en el pulmón que podía haber una neumonía. Luego hubo otra placa y se confirmó que no era así, por eso pude salir del HUCA el lunes, cuando el médico me dijo que la fiebre ya estaba controlada y la saturación de oxígeno era buena”, recordaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA tras la convalecencia.

Al encontrarme mal esta mañana y dado que tenía agenda pública, hice un test de antígenos de coronavirus que ha dado positivo.

Por ello durante los próximos días suspenderé mis actividades públicas y trabajaré desde la Presidencia con normalidad. pic.twitter.com/asBkjGNohu — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 31 de octubre de 2022

Por lo relatado ahora en su cuenta oficial de Twitter, los síntomas que presenta Barbón son leves, y aunque se ve obligado a suspender su agenda pública, seguirá trabajando en sus obligaciones como presidente del Principado.