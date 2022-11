Los cementerios de Asturias, a rebosar para recordar a los que ya no están: "Se va perdiendo la tradición"

A pesar de que nos acompañan en todos los días de nuestra vida hay un día marcado en rojo en la tradición para recordar a los que ya no están. El 1 de noviembre. Y por eso, por la necesidad de unirse en el recuerdo, miles de asturianos se han acercado hoy hasta los cementerios de toda la región para rendir un sentido homenaje a quienes nos han dejado. Entre lamentos porque, según algunos, "se está perdiendo la tradición" y alguna que otra lágrima el Día de Todos los Santos ha dejado muchas imágenes en el Principado.

Los Difuntos recuperan el bullicio en Gijón

Pablo Antuña

Los cementerios retoman las celebraciones y visitas grupales sin restricciones para recordar a los familiares fallecidos: «Es una tradición que no se puede perder».

El buen tiempo, con el sol que lució durante toda la jornada, permitió recuperar la antigua estampa del Día de Difuntos, la del bullicio entr el silencio en los pasillos de los cementerios. Aunque se mantuvo también la tendencia de la pandemia, que ya había empezado a asomar tímidamente unos años. El 1 de noviembre, la fecha tradicional para homenajear y realizar las tradicionales ofrendas florales a los seres queridos difuntos, recuperó su fuerza y esplendor, de nuevo con las misas, los rosarios en los camposantos y la concentración en las iglesias y cementerios. Miles de gijoneses visitaron ayer los cementerios del municipio. Se recuperó así una estampa perdida en pandemia, cuando por precaución ante el covid se había recomendado la asistencia espaciada durante varios días. Este año, no obstante, también se repitió en parte esa operación. «Abrimos a las nueve de la mañana y estaba muy tranquilo, aunque el goteo ha sido constante y ya se ha visto el mismo movimiento el día 1 que antes de la pandemia», subrayó Ceferino Piñera, conserje de El Sucu, que es el cementerio municipal situado en Ceares.

"Es una tradición que no se puede perder"

Ya antes de la pandemia se había suspendido la celebración de la misa en la capilla de este camposanto. «La gente nos pregunta mucho, pero seguimos pendiente de que concluya ese proyecto de reforma de la capilla, que está en estado ruinoso, para volver a celebrar ahí la misa», explica Santiago Heras, párroco de San Andrés de Ceares y del Buen Pastor. Por eso la jornada de ayer se limitó a una entrada constante de vecinos para limpiar las tumbas, panteones y columbarios, donde pusieron flores o tuvieron un simple momento para el recuerdo. «Es una tradición que tengo de siempre y que mantendré mientras pueda venir, es algo que no se puede perder», relató Loli Pérez, ante el nicho donde se encuentran sus padres. «Me sigo acordando mucho de ellos, vengo muy a menudo», confesó antes de lamentar que «el cementerio debería estar un poco más cuidado, es antiguo, tendría que estar más limpio y más recogido todo».

En El Sucu, al no haber ninguna celebración religiosa, «no se produjeron aglomeraciones», apuntó el conserje del camposanto. «El tránsito ha sido continuo, pero ya desde antes del fin de semana, como hizo buen tiempo la gente también aprovechó para ir viniendo poco a poco», comentó en relación a esa tendencia de la pandemia, de espaciar las visitas, que en parte se ha mantenido. «Tenemos a familiares en diferentes cementerios, así que hemos repartido durante el fin de semana las visitas y dejamos para el final la de aquí de El Sucu», comentaron la pareja integrada por Lin Suares y Manolita Cervigón. «Traemos unos crisantemos y después el año siempre tenemos algunas flores artificiales para que aguanten más», añadieron.

La vuelta a la normalidad para celebrar el Día de Difuntos se instaló en todos los puntos del municipio. También hubo celebraciones religiosas en el cementerio de Deva, donde el sacerdote Luis Menes sustituyó en la celebración religioso a Fernando Fueyo, fallecido este mismo año. O en la iglesia de San Andrés de Ceares, en la que Santiago Heras relevó a José Luis Montero, también fallecido. Además en Jove, Somió, Cabueñes, Cenero, Tremañes y Baldornón hubo misas y visitas a los cementerios durante la jornada.

«Siempre nos juntamos un grupo grande a rezar el rosario en el cementerio tras la misa, es una tradición a la que se ha vuelto, y que es bueno mantener para los creyentes», reconoció Luis Muiña, párroco de Somió, que ensalzó la importancia de este día: «Para la gente que recuerda a sus difuntos, si son mas recientes, es normal que sea un día triste. Pero predicamos el cielo, lo positivo, que nos dejan, pero rezamos porque están en un sitio mejor, y tenemos esa fe de reencontrarnos con ellos. Es un día en el que lloras, pero que tienes ese consuelo de volver a verlos algún día».

La pandemia no solo provocó que las visitas se realizasen de forma escalonda, sino que también algunas no se pudieran llevar a cabo, especialmente en aquellas casos en los que había que desplazarse de otras regiones. «La iglesia estuvo llena, y las visitas a los columbarios, que tenemos unos 100 en la parroquia, también fue multitudinaria, porque el año pasado la tuvimos que hacer en grupos reducidos», apuntó Heras sobre la jornada en la parroquia del Buen Pastor. «Había gente por ejemplo de Madrid que no se había podido acercar los dos últimos años, es importante y estamos contento con que se recuperase la normalidad y el ambiente de siempre para una fecha tan señalada», añadió.

Al igual que destacaron los responsables de las floristerías, que los encargos procedían de personas de más edad, en los camposantos y las parroquias la estampa fue bastante parecida. «Quizás los jóvenes no lo tengan tan arraigado como nosotros», comentó en su visita al cementerio de El Sucu Ana María Díaz, que también aprovechó ese detalle para reividicar mejoras de accesibilidad: «Cada vez me cuesta más llegar aquí arriba y luego subir las escaleras, pero seguiré viniendo porque también lo hubieran hechos ellos por mí».

Una afluencia un poco inferior en las Cuencas

A. V. / M. Á. G.

Cientos de personas aprovechan la festividad de Todos los Santos para pasar por los cementerios de las Cuencas y mostrar su respeto y cariño por los familiares y amigos fallecidos. Se trata de una tradición que, pese a celebrarse con fuerza, ya no provoca atascos y retenciones en las entradas de los camposantos. "Ya no viene tanta gente como antes, es una pena que se vaya perdiendo la tradición", explicaban algunos de los asistentes.

Pese a la gran afluencia de visitantes, "es cierto que ya no somos tantos". Se nota el parón que supuso la pandemia. En algunos casos, la no haber ya una hora fija para la misa, las visitas a los cementerios se espacian a lo largo de toda la jornada, un día en el que los camposantos se visten de flores. En Mieres, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Lena, Aller, Caso, Morcín, Riosa y Sobrescobio, al igual que en el resto de Asturias, se trata de un día especial, para recordar a las personas queridas "que ya no están entre nosotros".

Sol de verano para homenajear a los antepasados en el camposanto-museo de Avilés

Marián Martínez

Bajo un sol propio de la época estival y sin mascarilla por primera vez tras la declaración de la pandemia por el covid-19, miles de personas visitaron ayer el cementerio de La Carriona en Avilés. Un camposanto que además es referente cultural en su género, con más de 500 visitantes en los recorridos y actividades programadas por el Centro de Interpretación (CICLAC), que cumple su décimo aniversario. Cultura y recuerdo de la mano en un día señalado.

El cementerio municipal avilesino se vio ayer colmado durante el oficio religioso del Día de Todos los Santos, recuperando las visitas casi multitudinarias que se registraban antes de la pandemia. "Estamos aquí por agradecimiento a quienes nos han dado la vida, y hecho que además merezca la pena vivirla", afirmó el párroco de La Carriona, Francisco Javier Panizo. A continuación, tuvo palabras de ánimo para aquellas que sufrieron la pérdida de seres queridos sin poder acompañarles en el último momento por el virus del coronavirus. Y también para quienes sí pudieron hacerlo en el sufrimiento. "Pero siempre permanece la certeza del cariño", añadió el sacerdote.

Muchos aprovecharon, al finalizar la misa, para visitar el cementerio e informarse sobre los recorridos guiados por el equipamiento museístico y la obra recientemente instalada "La losa del tiempo", del artista Carlos Suárez, un momento de reflexión y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que ha sido premiado como mejor escultura de los cementerios españoles por la revista "Adiós Cultural".

Mucho ambiente en Grao

Sara Arias

Mucho ambiente en una jornada soleada de Todos los Santos en Grado. Desde primera hora de la mañana, los moscones acudieron al cementerio municipal para dejar flores y velas a sus seres queridos. Una decoración que movió las ventas en las floristerías locales pese a la crisis. "Es una campaña que nunca defrauda, mantuvimos los precios del año pasado porque son un artículo de lujo en estos momentos y, la verdad, es que fue muy bien", apunta la floristera, Mónica Tahoces