Los procesos a la llamada banda del Seat León están saldándose con archivos y absoluciones, hasta media docena, según los letrados del caso. Por eso, el juicio iniciado esta mañana en la sección tercera de la Audiencia Provincial contra los ocho presuntos autores de cinco asaltos a cuatro establecimientos hosteleros y una gasolinera de Oviedo y las Regueras no pinta precisamente bien. Los letrados sostienen que las pruebas son circunstanciales, y los propios agentes de la "operación Capigás" admiten que no hay pruebas fìsicas: solo una, una huella en una bolsa de patatas hallada en el Volkswagen Golf cuyos ocupantes asaltaron una máquina expendedora en un local hostelero de Santullano (Las Regueras). El dueño de la huella, Rafael J. J., "El Pitu", niega haber participado en el robo. Los asaltantes tomaron la precaución de cometer sus delitos enmascarados y con guantes.

Pero, entonces, ¿cómo fueron identificados los ocho acusados? Según indicaron varios de los investigadores, porque estos reconocieron las zapatillas de deporte Nike ("bastante caras") que vestía Jesús Israel G. P., considerado el cabecilla de la banda. Según aseguraron, tenían unas marcas características. Además, la complexión del individuo que, con una clara actitud de liderazgo, asaltó con una maza en las manos la gasolinera de Cuyences (Oviedo), era similar a la de Jesús Israel.

Después hay indicios. Jesús Israel llamó a los otros implicados en los momentos previos. Los teléfonos fueron geolocalizados en las cercanías de los establecimientos en el momento de los asaltos, en las noches del 3 al 4 de diciembre de 2019 y del 11 al 12 de 2020. La tesis de la Guardia Civil de que la banda iba a bordo de dos coches en los asaltos de diciembre, un Seat León robado en Zeluán (Avilés) y un Renault Fluence que conducía habitualmente Tamara J. H., que según los agentes actuaba como lanzadera o apoyo de los autores materiales, tiene sus incongruencias, como llamó la atención incluso la propia fiscal del caso, Ana Belén Fidalgo. La fiscal preguntó a los agentes por el motivo de que las cámaras recogiesen lapsos de hasta cuatro horas entre el paso de uno y otro vehículo, lo que pondría en solfa la tesis del coche lanzadera. Los agentes se aferraron a que, el día de uno de los robos, ambos coches pasaron por el mismo punto, en Trasona, con 13 minutos de diferencia. "Regresaban del asalto de Cuyences", indicó un guardia civi. Y los agentes confesaron que no tenían prueba alguna de que Tamara viajase a bordo del coche.

Los acusados, por su parte, se encastillaron en sus negativas, conscientes de que casi no hay pruebas contra ellos. Jesús Israel G. P,. quien "llevaba la voz cantante", según los investigadores, dijo que no tenía ninguna relación con los hechos. Su letrada, Sofía González Lahera, indicó que "hay una prueba indiciaria cogida con alfileres, basada en suposiciones, no hay pruebas de ADN, ni identificaciones claras, no tienen nada". Por su parte, Rafael J. J., "El Pitu", indicó que no conocía a nadie salvo Jesús Israel G. P., y negó que haber participado en robo alguno. Su letrada, Libertad González Benavides, aseguró que "no hay huellas ni en el vehículo ni en la máquina expendedora robada", y llamó la atención sobre el hecho de que no hay pruebas de que la bolsa de patatas en la que se encontró la huella de su cliente hubiese sido robada en el establecimiento asaltado.

Tamara J. H., actual pareja de Jesús Israel G. P., negó también tener que ver con los robos. Indicó que el Renault Fluence relacionado con los robos "lo usaban más personas" que ella y admitió que está a tratamiento por su adicción a la droga. Su letrado, Iván Cortina, sostiene que es imposible que actuara de lanzadera, puesto que iba por detrás del coche en el que viajaban los supuestos autores de los robos. Además, nadie la coloca en el interior del vehículo el día de los asaltos.

Dos de los acusados Manuel J. G., defendido por Alberto Rendueles, y José Antonio H. H., al que defiende Covadonga Santianes, esgrimieron ante el tribunal la misma excusa, que el día de los asaltos estaban en casa junto a sus esposas embarazadas, muy pendientes de que entrasen en parto, puesto que ambos eran de riesgo. Josué J. J., defendido por Juan Luis Mancisidor, aseguró que el número que se le atribuye y que le coloca en el lugar de los asaltos, no es el suyo. Isaac J. H., defendido por Marco Luis Suárez, negó cualquier relación con los robos: "No me dedico a hacer esas cosas". El día de los asaltos estaba en casa, con "su parienta", y aseguró que su teléfono, localizado en los asaltos, lo llevaba en realidad su primo, Rafael "El Pollín": "Se quedaba sin saldo y me cogía el teléfono". El juicio prosigue este viernes.