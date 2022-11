La norma del salmón divide a expertos y pescadores: "Hay que buscar un equilibrio"

El debate en torno a la nueva normativa para la pesca del salmón aprobada por el Gobierno del Principado se intensifica. Nadie parece estar del todo contento: algunos consideran que las limitaciones establecidas son "insuficientes" porque el salmón está un paso de la desaparición, mientras que otros las consideran "injustificadas", al considerar que las razones del declive del salmón tienen poco o nada que ver con la pesca deportiva. De los diez pescadores con los que se puso ayer en contacto este periódico solo tres consintieron en hacer públicas sus opiniones.

El texto de la nueva normativa sobre la pesca del salmón está "muy mal redactado". "Es tan enrevesado que resulta difícil entenderlo", aseguró el biólogo, divulgador y pescador Juan Delibes. Ve "positivo" que el Principado, "quizá por primera vez", se haya preocupado por la situación del salmón y haya impuesto "medidas más restrictivas" que otras temporadas para protegerlo. Pero, en su opinión, son "insuficientes" porque la especie vive una situación de "preextinción", que debería llevar a "no matar ningún ejemplar más". Resaltó que en Estados Unidos el salmón vive una situación "casi idéntica" a la de España, y desde el año 2000 "se dejó de pescar, se protege a ultranza" y "están empezando ahora a verse "atisbos de recuperación". El biólogo reconoce que la delicada situación de la especie no es solo culpa de los pescadores, "pero contribuimos". De ahí su apuesta por imponer una "veda total", la "norma del sacrificio cero".

Carlos Álvarez, pescador de Pravia y socio de "Las Mestas del Narcea", que sacó a tierra el último campanu en Asturias, ve "fatal" la nueva normativa, porque "han quitado de un plumazo las zonas libres, siguiendo la fórmula que se aplica en Cantabria y Galicia". El "problema" es que en ninguna de esas comunidades el sistema de gestión ha funcionado: "No hay más salmones". También se pregunta por qué se restringe mucho más en el Narcea: "Es raro".

Álvarez acusó al Principado de no haber hecho "nada" por los ríos en los últimos cuarenta años. "Se limita a aprobar normativa, a prohibir, a poner cupos, pero no invierte en los ríos. Ahora nos echan del río, cuando los pescadores solo tenemos una parte de culpa sobre la situación del salmón". Criticó que no haya estudios sobre aspectos como las razones por las que los salmones no vuelven a los ríos, ni sobre los efectos de las repoblaciones. "Hay que hacer algo por el salmón, quizá los pescadores tengamos que pescar menos, pero la Administración tiene que hacer algo más que normas".

Eduardo Yartu San Millán, pescador burgalés , gran conocedor de los ríos asturianos y socio de "Las Mestas", señaló que la nueva norma es "un paso adelante". Ve necesario proteger al salmón, pero también que la presencia de pescadores en el río supone la mejor vacuna contra el furtivismo. De ahí que abogue por buscar "un equilibrio": "Matar muy pocas unidades y devolver al río todos los salmones de más de 80 centímetros". Cuestionó que se apliquen más restricciones en el Narcea: "Ahora la presión se trasladará al Sella". Resaltó que el futuro, aparte de "arreglar los ríos", pasa por la pesca sin muerte, que lleva practicando varios años.

El Consejero pide no simplificar el debate

Mientras, en la sesión de control al Gobierno en la Junta, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, puso ante el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, las dudas que la normativa de pesca fluvial ha despertado entre los colectivos de pescadores. Lamentó que el Gobierno "se limite a prohibir", que "culpe a los pescadores de la reducción de los recursos piscícolas", que pretenda "expulsarlos del río" y hasta que los "criminalice".

Calvo llamó a no simplificar el debate e invitó a levantar la vista y a insertar la decisión sobre las nuevas directrices en "un marco más amplio que tiene que ver con la gestión de nuestros ríos". Defendió una actuación "basada en el conocimiento científico, en datos", y tras asegurar que conoce "las incertidumbres y la incomprensión del sector" resaltó que "a pesar de ello tenemos que tomar decisiones" y "actuar sobre todos los factores que afectan en el ámbito del río".

Según el Consejero, una parte de la solución es "reducir la presión de la pesca en el río" para atajar el declive del salmón y, desde la asunción de que "hacerlo de manera restrictiva no es popular", aclaró que su Gobierno no la plantea "como la panacea", sino como una actuación "en el ámbito de su responsabilidad" con potenciales efectos inmediatos y la posibilidad de "lograr objetivos parciales. Evidentemente, los globales no están asegurados", pero esta regulación se inscribe en un marco más amplio de trabajo donde están "todas las personas y que disfrutan y quieren preservar los ríos" y en el que "las organizaciones de pescadores son fundamentales".