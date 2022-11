El juicio contra ocho supuestos miembros de la banda del Seat León, acusados de cinco asaltos cometidos en diciembre de 2019 y abril de 2020 en Oviedo y Las Regueras, quedó este viernes visto para sentencia en la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, después de que hasta la propia fiscal, Ana Belén Fidalgo, admitiese que las pruebas desplegadas en el plenario eran endebles, dejando en manos del tribunal la valoración de las mismas. No obstante, mantuvo 11 años de cárcel para cada uno de los acusados, lo que suma 88 años de prisión, más una multa de 2.520 euros para Tamara J. H., por un delito contra la seguridad vial. Fidalgo no podía, por ley, modificar el escrito de acusación, al haber sido elaborado por otro compañero suyo de la Fiscalía. Se trata de la única causa abierta a la banda del Seat que ha llegado a juicio.

La fiscal insistió en el hecho de que "se puede deducir que fueron ellos, pero ni unos ni otros fueron identificados". Respecto a la única huella del caso, correspondiente a Rafael J. J., hallada en una bolsa de patatas fritas en el interior de un coche supuestamente usado para un asalto, "no podemos asegurar que procediese de la máquina expendedora sustraída en Las Regueras". La fiscal también dejó en manos del tribunal la valoración de si los acusados forman parte de un grupo criminal o actuaron de forma causal.

Como no podía ser de otro modo, las palabras de la fiscal fueron música en los oídos de los abogados de la defensa, que no escatimaron adjetivos a la hora de desacreditar la investigación de la Guardia Civil. Juan Luis Mancisidor, abogado de Josué J. J., indicó que "la instrucción hace agua por todos los sitios", y se preguntó "si se puede condenar a alguien por meras sospechas como en este caso". No fue identificado, no hay ninguna huella y su modus vivendi no se corresponde con la de una persona dedicada al asalto de establecimientos. Y tildó de "poco serio" el estudio de repetidores, que coloca el móvil de su defendido en Tabaza al mismo tiempo que el vehículo supuestamente usado en los asaltos, puesto que a la hora en que se produjeron éstos, se encontraba a 40 kilómetros.

Iván Cortina, defensor de Tamara J. H., calificó la investigación de "meras elucubraciones policiales para esclarecer los robos de la banda del Seat". Tamara fue acusada porque el vehículo de su padre, que ella conduce, pero no en exclusiva, fue detectado cerca del Seat León con el que se cometieron algunos de los robos. Pero la Guardia Civil no pudo establecer que ella condujese el vehículo. "Estaba en su casa con sus dos hijas que tenían que ir al día siguiente a la escuela", indicó el letrado. La Guardia Civil dijo que su vehículo, un Renault Fluence, era una lanzadera, para avisar de la presencia de fuerzas de seguridad. Pero siempre fue detectada "detrás" del vehículos de los supuestos autores materiales.

Concepción Martínez, defensora de Aarón J. J., indicó que los días de los robos su defendido estaba en la cárcel de Asturias y en el hospital pendiente de operarse de la tibia. "No fue identificado, solo encausado por amistad o familiaridad con otros implicados", añadió. Alberto Rendueles, letrado de Manuel G. J., llamó la atención sobre el hecho de que los acusados han sido exonerados en otros procesos y que éste es el único juicio celebrado contra la banda del Seat. "Todo está cogido con pinzas por la Guardia Civil para quitarse de encima el asunto de la supuesta banda", resaltó. Su defendido, dijo, no salió de casa porque estaba pendiente de su mujer embarazada, que podía tener un parto de riesgo.

Marco Luis Suárez, abogado de Isaac J. H., se agarró al hecho de que R. J. J., "El Pollín", un primo del acusado, menor de edad, se declaró culpable de los robos y fue condenado a año y medio de internamiento, como declaró él mismo en la vista de este viernes. Sofía González Lahera, defensora de Jesús Israel G. P., considerado el cabecilla de la banda, dijo que "hau una sola prueba, ni un solo indicio que merezca ese nombre" contra él. Libertad González Benavides, defensora de Rafael J. J., resaltó que no había huellas de él en la máquina sustraída, y que no hay pruebas de que la bolsa de patatas fritas en la que se encontró la huella de su defendido, en el Volkswagen Golf en el que supuestamente iban los ladrones, procediese de ese asalto, como concedió el propietario de la expendedora. Covadonga Santianes, abogada de José Antonio H. H., calificó de "atrevido" que se acuse a su defendido simplemente por unas zapatillas de deporte y una camiseta. E indicó que está sentado en el banquillo porque quedaba con alguno de los otros acusados para ir a rallys.

Solo uno de los acusados, Manuel G. J., ejerció su derecho a la última palabra, indicando que no había cometido ninguno de los robos de los que se le acusaba.