Los pescadores de Lastres critican no haber sido consultados sobre el plan de la angula

La inclusión de los tres ríos anguleros de los concejos de Colunga y Caravia en el plan de gestión de la especie en el oriente de Asturias ha generado hondo malestar entre los pescadores de Lastres. No por el hecho en sí de la inclusión en el texto elaborado por el Gobierno autonómico, sino porque no han sido consultados, ni informados. "No contaron con nosotros para nada, ni una conservación. Ni siquiera nos informaron. Hay mucho malestar", manifestó el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada, Javier Menéndez Busta, quien aseguró que tuvo por este motivo un desencuentro con las autoridades autonómicas.

Aunque en Lastres no se comercializa angula (el año pasado solo se rularon 2,45 kilos), pues lo canaliza todo Ribadesella en esa zona de la región, sí hay anguleros de Colunga y de Caravia. Los ríos de estos dos municipios no estaban incluidos en las temporadas anteriores en el Plan de Gestión de la angula en el Oriente.