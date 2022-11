El Principado recalca que el aumento de recaudación de Hacienda en Asturias “no aumenta las arcas autonómicas ahora”

El gobierno regional no será, al menos de manera inmediata, beneficiario del aumento de recaudación tributaria de Hacienda gracias al incremento del consumo y el aumento de la inflación. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, la Agencia Tributaria recauda en tributos en Asturias 1,6 millones más al día gracias, principalmente, al aumento de los ingresos debidos al Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA), que engorda gracias al incremento del consumo y la creciente inflación.

“Este incremento de la recaudación no tiene un impacto en las arcas autonómicas en lo que se refiere a aquellos tributos estatales cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas, como por ejemplo, el IVA”, señalaron ayer fuentes del Principado. Es decir, aunque Asturias termina recibiendo parte de la recaudación del IVA, el aumento recaudatorio no tiene efectos inmediatos en las arcas autonómicas. “Hay que tener en cuenta que la liquidación de este impuesto, y de los que forman parte del sistema de financiación autonómica, no se conocerá hasta 2024, cuando se realice la liquidación del presente ejercicio”, resaltaron fuentes del Ejecutivo. Además, según el Principado, el cálculo de la liquidación “atiende a parámetros bastante más complejos que la mera cifra referida a un determinado territorio en un momento concreto”. “Nada tienen que ver los ingresos que corresponden al Principado de Asturias, ni supone que vayamos a ingresar ningún tipo de cuantía adicional”, señalaron las mismas fuentes que emplazaron a la futura liquidación para poder efectuar números.

Además, se trata de “datos de recaudación de la Agencia Tributaria, no de ingresos presupuestarios”. “La estadística recoge la diferencia entre lo que se ingresa y se devuelve, pero no representa lo que pagana los contribuyentes asturianos”.

Otro motivo de matiz está en el calendario: “Se trata de datos a mediados de un ejercicio y están afectados por los calendarios de cada impuesto”, por lo que el Principado prefiere esperar al final del ejercicio.

Respecto al incremento del Iva (que en el caso de las oficinas asturianas de la Agencia Tributaria suponen un incremento del 57,3%), el Principado destaca que lo que contabiliza Hacienda es la diferencia entre IVA soportado y repercutido, y que “la recaudación se centra donde las empresas tienen su sede social”. Eso implica, que “el IVA que pagan los asturianos se concentra en las grandes Comunidades Autónomas, fundamentalmente Madrid y Cataluña”, sostiene el Principado.

El Ejecutivo sí ve “un poco más fiables” los datos del IRPF, que no crecen tanto. “A esa fecha (septiembre de 2022), los datos están afectados por el ritmo de devoluciones de la campaña de IRPF por parte de la Agencia Tributaria”. Y el Principado resalta que Asturias “recibe la recaudación de las empresas con sede en Asturias con independencia de que los trabajadores sean asturianos y no percibe la recaudación de asturianos que residiendo en Asturias puedan trabajar en otros territorios”.

Tampoco la recaudación de Impuestos de Sociedades es representativa “porque buena parte de los ingresos generados en Asturias se recauda en la delegación central por los especiales calendarios del impuesto”, por lo que el Principado cree que no es un dato fiable por el momento. En última instancia, el Principado resalta que “la inflación también afecta a la administración autonómica” con subidas de precios en proveedores o mayoristas, o incrementos en los gastos de personal por la subida salarial vinculada al incremeno del IRP como consecuencia del incremento del IPC.