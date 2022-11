"Entiendo que las expulsiones en Podemos ya están revertidas", proclama Covadonga Tomé

“Ganamos 5-0, fuera de casa, con media docena de expulsados y jugando reservas…” El símil futbolístico le sirve a Xune Elipe, número dos de la candidatura ganadora en las primarias de Podemos Asturias, para explicar el asalto a la lista electoral que ha dado el sector crítico de la organización en el Principado. Los partidarios de la opción que encabeza la pediatra Covadonga Tomé han celebrado este sábado el respaldo de la militancia, el apoyo superior al 55 por ciento de los sufragios emitidos o el aval que supone disponer de los cuatro candidatos más votados para formar parte de la lista que concurrirá a las autonómicas de mayo… Tomé ha empezado interpretando, al hablar de los expedientes de suspensión de militancia e inhabilitación abiertos contra varios de sus seguidores –el diputado y exsecretario general Daniel Ripa entre ellos–, que “esto ya ha cambiado”. “Creo, entiendo", proclamó la cabeza de lista, "que las expulsiones están revertidas ya. Las revirtió la gente que votó a este Podemos Asturias, que es el nuestro”.

Estatutariamente, los excluidos de este proceso de primarias –también el exdiputado Andrés Ron, entre otros– no podrían entrar en la lista autonómica, por eso la aclaración del exparlamentario debe matizar el sentido de la lucha, que ya no es por volver a la Junta, que “no quiero ser diputado” y que se trata de “poder trabajar, de estar dentro”. “Yo era miembro del Consejo Ciudadano Autonómico y me expulsaron por una denuncia política”. En una línea similar, Ripa apunta que “nos da igual dónde estemos, pegando carteles o apoyando las huelgas a las siete de la mañana” y que “se puede expulsar a las personas pero no los valores y las ideas…” De entrada, Tomé afirma que hablar de la configuración de la lista electoral es todavía “prematuro”; Ron, que su diseño “resultará de la alianza que se haga con otras fuerzas y movimientos” y que “ahí Podemos aportará lo que ha salido de estas primarias”.

Sus vencedores festejaron el éxito esta mañana con miembros propios y ajenos de la candidatura, al lado de los elegidos otros como el también exdiputado autonómico Enrique López, el concejal en Oviedo Rubén Rosón o el exsecretario de Organización Rogelio Crespo. Se oyó a Tomé repetir su disposición total a trabajar con la dirección autonómica en torno a “objetivos comunes” y su intuición de que al otro lado “la suya también lo será”. Se escuchó a varias voces la impresión de Xune Elipe de que el resultado de estas primarias “recupera el espíritu que nos hizo conectar con la sociedad asturiana” y llegar a nueve diputados en la Junta en 2015. Vista “la fuerza de aquel Podemos originario”, y la demostración “de que con expulsiones no se logra el tan anhelado frente amplio” en la izquierda asturiana, ha llegado el momento, dijo también el exconcejal avilesino y líder del grupo “Dixebra”, “de que a la izquierda de la FSA se organice un núcleo potente”.

Toca, añade, “hablar, tejer redes y crear complicidades con sectores de la sociedad que tengan ganas de cambio” por la parte que le toca como activista por la oficialidad, “obligar a la FSA a reformar el Estatuto de Autonomía”, no solo para hacer oficial el asturiano, también para “adecuar” la norma básica “a las necesidades y problemas que tiene este país”.

Lo sucedido en las primarias, termina Ron, “es difícil de explicar, pero fácil de entender. Podemos es un espíritu combativo y no se puede amordazar ni dirigir desde la distancia”. Ahora “será más fácil trabajar conjuntamente” con la dirección a las quince candidaturas municipales surgidas de estas primarias, añadió, deben sumarse muchas más. “Tiene que haber más gente que la que se presentó”, concluyó recordando que la formación presentó listas en treinta municipios en 2019.