"Espero que la dirección respete el respaldo que la militancia nos ha otorgado claramente"

Covadonga Tomé, pediatra en el Hospital de Arriondas, lo supo en mitad de una guardia, casi sin tiempo para el festejo. El respaldo de la militancia en las primarias de Podemos ha puesto su nombre en el cartel electoral de la formación morada para las elecciones autonómicas de mayo. La victoria de la candidata del sector crítico frente a la lista oficialista, la que respaldaba la dirección autonómica y encabezaba la actual secretaria de organización, Alba González, abre un periodo de bicefalia y obligación al diálogo en un partido fracturado.

–Interprete el resultado. ¿Qué significa esta victoria en este momento?

–La militancia respalda mayoritariamente a la candidatura que yo encabezo y me parece obvio que en un partido democrático y participativo como este ese respaldo deba ser respetado por nuestra parte y por la otra candidatura. A partir de ahí, habrá que sentarse y hablar, pero desde el principio dijimos que Podemos debe ser de todos, de Somos Asturies, de En Comuña y de quienes se quieran sumar para participar en los meses que quedan hasta las elecciones. Por eso esperamos que las personas de la otra candidatura, que ocupan los cargos orgánicos en el partido, tengan el mismo respeto por el respaldo que la militancia nos ha dado claramente.

–¿Han hablado ya?

–He recibido mensajes de Alba González y (la coordinadora autonómica) Sofía Castañón dándonos la enhorabuena. Les contesté agradeciéndoselo e invitándolas a hablar en cuanto pase la marea y podamos sentarnos con calma.

–Y ahora, la bicefalia. ¿Cómo espera la relación con la otra parte?

–Espero que sea serena, constructiva, con muchas ganas de diálogo y de reconstrucción, porque de lo que se trata ahora es de que Podemos llegue lo más fuerte posible a las elecciones y para eso hace falta que la relación entre todos nosotros sea así.

–¿Intuye la misma disposición al otro lado?

–Espero que así sea, sin ninguna duda. Como siempre en la vida, el tiempo dirá. Ya veremos. Yo puedo desearlo con todas mis fuerzas, pero a lo mejor no es así.

–¿Le sorprende el resultado?

–Lo esperaba, porque como dije al inicio de la campaña tengo mucha confianza en esta candidatura. Tenemos gente muy solvente, con mucho potencial, y lo hemos demostrado con los resultados. La incertidumbre dura siempre hasta el minuto final del recuento, pero todos estábamos muy ilusionados y parece que la militancia nos respaldó. Estamos muy agradecidos y muy contentos.

–Tenían dudas sobre la limpieza del proceso de primarias. ¿Su victoria demuestra que se ha jugado limpio?

–Tenemos las mismas dudas que teníamos. Nos chirriaba que no hubiera un comité antifraude como en otros procesos, o que el recuento no se hiciera igual que en otras ocasiones. En cuanto a las formas, mantenemos lo que dijimos. No se pusieron en marcha todas las herramientas para garantizar la transparencia y la democracia interna, pero eso nunca ha estado de nuestra mano. No somos la parte organizadora, no podíamos hacer nada más.

–¿Qué ha visto la militancia en su candidatura?

–Caló el mensaje, honesto y sincero, de que Podemos somos todos y no caben ni expulsiones ni apartar a personas por discrepancias o ideas ligeramente diferentes. También la constancia de que los problemas de los asturianos los tenemos que resolver en Asturias, de que es muy importante recuperar para la región una cierta autonomía y una capacidad de decisión. Ha calado asimismo el que seamos una candidatura de profesionales de diferentes ámbitos ajenos a la política con intención de poner en la Junta los problemas cotidianos de la gente e intentar resolverlos. Que vengamos con vocación de servicio temporal, con mucho ánimo de cambiar la vida de la gente y no de hacer de la política una profesión ni de quedarnos aquí permanentemente.

–En sus conversaciones pendientes con la dirección tendrá que plantear los expedientes de expulsión y las inhabilitaciones de personas de su candidatura.

–Sin ninguna duda. No puedo predicar una cosa y hacer la contraria. Hay que pelear para que Podemos seamos todos y eso incluye a las personas que se han visto apartadas de la organización de forma totalmente injusta, sin ningún tipo de argumento válido y sólo para evitar la competencia.

–¿Será una línea roja, lo plantearán como una condición básica para la pacificación interna de la organización?

–Es una cuestión de la que tenemos que hablar sin duda.

–Ha hablado mucho de los puentes que hay que tender con el resto de la izquierda. ¿Hasta qué punto?

–Ese es el escenario que se está pintando, es muy atractivo y en él tenemos que trabajar. En Asturias hace falta recuperar el espacio político a la izquierda de Barbón como un espacio fuerte que tenga verdadero peso en la toma de decisiones y verdadera capacidad de hacer política. Para eso, lo ideal es intentar hablar con todas las fuerzas de la izquierda, ver lo que nos une, que seguramente será mucho más que lo que nos separa, y tratar de recuperar ese espacio.