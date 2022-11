Jesús Chamorro achaca los retrasos en algunos Juzgados asturianos a la elevada carga de trabajo

"No me consta que exista un deficiente funcionamiento digno de mención en el Juzgado de Cangas de Onís", señaló ayer en Oviedo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro. "Si en algunos juzgados de Asturias hay retrasos en el despacho de asuntos es por razón la carga de trabajo y de otras circunstancias". Las manifestaciones de Chamorro vienen a cuestionar las denuncias elevadas al Colegio de Abogados por varios letrados, que hablan en sus escritos, a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA de "graves disfunciones", "irregularidades", "dilaciones indebidas" y "paralizaciones injustificadas".

Chamorro subrayó que la inspección que realizará el próximo día 8 en el Juzgado de Cangas de Onís no tiene nada que ver "con ninguna denuncia", sino que figura en el programa aprobado hace meses, igual que las realizadas recientemente en otras sedes judiciales "Este año tocaba Cangas de Onís", dijo. Resaltó que en el TSJA no consta ninguna queja por escrito relacionada con el Juzgado cangués, ni por deficiencias en el funcionamiento ni por retraso en el despacho de asuntos. Aseguró que la titular del Juzgado cangués emite las sentencias "dentro de plazo, tanto las civiles como las penales". Si reconoció que la sede judicial canguesa padece una elevada carga de trabajo, "por encima del módulo que establece el Consejo General del Poder Judicial", de un 115 por ciento, aclaró.

"Lo que no se puede es pretender que haya un delito de asesinato en sábado y meter en la cárcel o condenar el domingo siguiente", señaló Chamorro, quien añadió que la justicia "no tiene que ser lenta, pero sí pausada", para que se pueda acopiar y valorar adecuadamente la prueba, y para responder "a lo que realmente hay en cada procedimiento judicial".

La Fiscalía defiende el uso de la videoconferencia

También la Fiscalía del Principado de Asturias salió al paso de las denuncias de los abogados; en concreto, de las críticas por el hecho de que los miembros del ministerio fiscal no participen de forma presencial en las vistas, sino a través de videoconferencia. La Fiscalía resaltó que la utilización de medios como la videoconferencia cuentan con total apoyo legal, y que negarse a utilizar los medios materiales de los que dispone la Administración de Justicia implica dar "un paso atrás, retroceder al pasado y negarse a avanzar hacia un futuro en el que los medios tecnológicos son una herramienta imprescindible".

La Fiscalía apuntó que cualquier apreciación personal acerca de que el fiscal no pueda analizar la documentación que a última hora presenten las partes en una vista, al hacer uso de la videoconferencia, "no es más que eso, una apreciación personal, en todo caso errónea, ya que, además de la videoconferencia, existen otros medios tecnológicos que permiten el visionado de todos los informes que puedan aportarse, entre ellos, los distintos visores de los que dispone el expediente digital". Y añadió: "De no ser así, la propia Fiscalía ya hubiera instado a las administraciones competentes a que aportaran los medios materiales adecuados para que se solventaran las posibles deficiencias, como de facto se ha hecho en otras materias".

Una visión de la Justicia en la calle "que no se ajusta a la realidad"

Opina Jesús Chamorro, presidente del TSJA, que "muchas veces la visión que se tiene en la calle de la Justicia no se corresponde con la realidad". Y como hay que cambiar eso en Asturias han retomado el programa "Educar en Justicia", con 12 jueces voluntarios para explicar cómo funciona y cómo trabajan a estudiantes de toda la región. Este viernes les tocó el turno a los del IES Doctor Fleming, a los que habló la magistrada jueza de Vigilancia Penitenciaria, Elvira Gutiérrez (en la foto, junto a Chamorro y los asistentes). El presidente del TSJA plantea, incluso, incluir el funcionamiento de la Justicia como asignatura.