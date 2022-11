Queipo se apoyará en los alcaldes y cargos principales para que el PP siga "activo"

El secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo, reunirá el martes a dos órganos del partido como paso para trasladar una idea de "normalidad" interna y evitar una sensación de vacío. Así, a las 13.00 horas está convocado el comité de alcaldes, un cónclave al que asisten los regidores populares; a las 17.00 horas está prevista la reunión del comité de dirección, del que forman parte cargos orgánicos e institucionales del partido. La convocatoria se produjo después de que Álvaro Queipo asistiese en la sede nacional de Madrid, en la calle Génova, a una reunión de secretarios generales autonómicos y provinciales del partido, una cita que ya venía prevista con anterioridad a la dimisión de Teresa Mallada como presidenta del PP asturiano, y que presidieron Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz del partido, y Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización.

Fuentes de Génova recalcaron que la presencia de Queipo en la sede se ciñó a esa reunión, como el resto de secretarios generales, e insistieron en que por el momento la dirección nacional no tiene ninguna decisión tomada que deba comunicar. Tampoco se espera para los próximos días, dado que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, permanecerá desde hoy y hasta el día 11 en América Latina. Incluso, puede aplazarse más de lo que ya se ha venido demorando. Las últimas declaraciones oficiales al respecto, del coordinador general del partido, Elías Bendodo, situaban el plazo para este mes de noviembre, pero ayer mismo, la secretaria general, Cuca Gamarra, se limitó a decir que el partido proclamará a sus candidatos autonómicos y de capitales, antes de que finalice el año. Quedan pendientes la candidatura de Asturias, pero también si finalmente en Aragón el alcalde de Zaragoza opta por competir por el Gobierno autonómico.

Gamarra aseguró que para "asentar" en las urnas un cambio de ciclo que el PP asegura detectar en la calle, los territorios deben cumplir dos objetivos: "unidad" como "requisito ineludible", y hacer "política útil" ofreciendo en sus programas electorales soluciones frente al Gobierno de Sánchez.

Las citas orgánicas del PP asturiano de la próxima semana se plantean como "reuniones de trabajo" para tener "en marcha" el partido con las miras puestas en las citas electorales. El comité de alcaldes contará con la asistencia de Alfredo Canteli, regidor de Oviedo, además de los de Peñamellera Baja, Cangas de Onís, Caravia, Villayón, Coaña, Ibias y San Martín de Oscos. El comité de dirección incluye a la propia Teresa Mallada, como portavoz parlamentaria, y también a las parlamentarias nacionales Paloma Gázquez y Mercedes Fernández.

Pero el partido aún habrá de aguardar a que la dirección nacional designe a la persona que encabezará la candidatura autonómica, un nombre sobre el que el entorno de Feijóo se muestra hermético, con un silencio que en parte contribuye al malestar y la especulación entre los sectores del partido.

Será precisamente esa designación la que catalizará los procesos internos en el partido, que como adelantó este periódico pueden pasar por cambios orgánicos adoptados por el comité ejecutivo del PP asturiano o por una transición con el cargo de presidencia en vacante hasta la resolución final. Ayer aún no se habían adoptado decisiones sobre esa futura hoja de ruta.

Pero los próximos días serán claves para evaluar la temperatura interna del partido, sacudido por la cascada de acontecimientos del último mes. El candidato o candidata se hará esperar.

Dirigentes históricos del partido evalúan reclamar un congreso en los tribunales

La opacidad de la dirección nacional sobre los planes futuros del PP asturiano, más allá de lo expresado por Teresa Mallada en su dimisión, elevan la inquietud y el malestar en algunos sectores. De hecho, en dirigentes históricos de la formación se afea la falta de claridad sobre el rumbo del partido, a la espera de decisiones que dan pie a lecturas diversas. Ese clima de desconfianza ha llevado a algunos de estos dirigentes a elevar ya consultas jurídicas de cara a presentar una posible reclamación judicial para que el partido convoque un congreso. No es una decisión formalmente tomada, pero la posibilidad está sobre la mesa. «No se entiende esta situación y la falta de claridad sobre qué se espera para el liderazgo interno», aseguraba a este periódico uno de esos dirigentes veteranos, que ve como solución «que haya un congreso, se presenten uno, dos o siete candidatos, vote la militancia y luego todos cerremos filas». La posible reclamación del congreso se apoya en otras exigencias similares que ya realizaron militantes del PP en ocasiones anteriores. Así, el Supremo terminó condenando al PP por no celebrar su congreso nacional en 2015. Un afiliado lo llevó a los tribunales al considerar que se conculcaban sus derechos de participación. Inicialmente el juzgado falló en su contra, y también la Audiencia, pero finalmente el Supremo estableció que «la no convocatoria del congreso nacional del Partido Popular que debió celebrarse en febrero de 2015 vulneró el derecho de asociación del demandante, en su vertiente de derecho de participación democrática en el partido». La vía jurídica también fue planteada por militantes de Madrid cuando Casado bloqueaba la celebración del Congreso que reclamaba la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Incluso recientemente se ha interpuesto una demanda por un afiliado de Salamanca al permitir Génova que el presidente salmantino, Javier Iglesias, continúe en el cargo con su mandato caducado desde mayo de 2021. La vista está fijada para el 14 de diciembre.